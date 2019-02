Van Bommel aclara la “desobediencia” de Hirving Lozano

El Universal

Mark Van Bommel, técnico del PSV Eindhoven, rectificó en torno a Hirving Lozano. Apenas el sábado pasado, al ser sustituido al medio tiempo en el juego contra el Heerenven en la Eredivisie, el técnico dijo que el “Chucky” había salido por no obedecer las indicaciones que se le habían dado. O sea, se portó mal.

Pero cambió de opinión. Van Bommel modificó su discurso y dio otra explicación sobre la sustitución del mexicano apenas al medio tiempo…

“Vamos a aclarar las cosas. Lo que pasó en el juego pasado no fue una cuestión de desobediencia de Hirving, para nada, simplemente no estaba cómodo en el juego, no se sentía a gusto, lo mejor fue sustituirlo”, dijo el técnico holandés, poniendo fin a la polémica que se suscitó por sus primera declaraciones: “Él salió porque no hizo las cosas que le pedimos”, dijo en aquella ocasión.

Apenas el sábado pasado Lozanocumplió 50 juegos de Liga con el PSV, equipo al que llegó en el 2017.