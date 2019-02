Queen actuará en la entrega de los premios Oscar, confirma la academia

Pulso

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos anunció hoy la participación del grupo de rock británico Queen en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, el próximo domingo.

A través de su cuenta en Twitter, la academia señaló que el cantante Adam Lambert, quien ha participado antes con la legendaria agrupación, estará detrás del micrófono.

En su tuit, la Academia publicó: “¿Es esto la vida real? ¿Es sólo fantasía? ¡Damos la bienvenida a @QueenWillRock y @adamlambert a los #Oscars de este año”.

La cinta biográfica del vocalista Freddy Mercury “Bohemian rhapsody” está nominada en la categoría Mejor Película.

En los últimos años, la exitosa banda reconocida por canciones como “Bohemian rhapsody”, “We will rock you”, “Another one bites the dust” y “We are the champions” ha estado formada por el baterista Roger Taylor, el guitarrista Brian May y el cantante Adam Lambert.

El bajista John Deacon se ha negado a participar en cualquier reunión de la legendaria agrupación.

La ceremonia de entrega de los premios Oscar, reconocidos como los más importantes de la industria cinematográfica, se realizará el domingo 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles, California