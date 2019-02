Sale a la luz video de Lewis Hamilton con ex pareja

El Universal

El piloto británico Lewis Hamilton fue víctima de un hackeo y se filtró un vídeo íntimo con su ex pareja la cantante Nicole Scherzinger.

El material habría sido filmado desde el teléfono de la cantante y en él se la veía hablándole a la cámara antes de filmarse abrazada con Hamilton en la cama. Sin embargo, las imágenes no mostraban ningún acto comprometedor.

“Nicole está desconsolada por esas imágenes que salieron a la luz. Esas nunca fueron destinadas al dominio público”, le explicó una fuente cercana de la ex pareja al periódico The Sun. Hasta la noche de este lunes, ambos involucrados decidieron no hacer declaraciones acerca del caso.

El piloto y la cantante habían sido pareja durante ocho años, dando fin a su relación en 2015.