Fracasamos, así hay que asumirlo: Pedro Caixinha

El Universal

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul se dijo responsable del fracaso de Cruz Azul al haber sido eliminado de la Copa al caer ante Oaxaca. Declaraciones frías, se alargó como suele hacerlo en sus declaraciones y dio las justificaciones de siempre…

— ¿Hay un plan B, algo que deberías cambiar?

“¿Por qué hablas de eso…?”

— ¿Por qué no se han dado los resultados?

“Hay que asumir lo que es la derrota. A ustedes les gusta alabar el fracaso. Hay que asumirlo públicamente y seguir adelante. Defender el título de campeón de Copa era un objetivo. Asumo todo lo que está sucediendo. El futbol ha sido muy injusto con ellos, pero hoy martes termina la Copa y el viernes comienza la Liga, Vienen diez finales”.

— ¿Cómo está el grupo?

“Siento que tengo un grupo que quiere salir adelante, pero no se está dando. Tienes una primera parte muy buena y en el segundo tiempo una jugada donde Igor está un poquito mal parado y sale el gol donde termina el juego. Ellos están sentidos, pero quiere revertir esta situación”.

— ¿Ya sabes qué es lo que pasa en el quipo?

“Ya identificamos el problema y lo vamos a sacar adelante. Lo tenemos que sacar a partir del viernes… El problema que tenemos lo hablamos dentro. El primer paso para hacer cosas diferentes, es identificarlo y estar predispuesto a cambiarlo. Desde el domingo lo hablamos de manera frontal y fuerte”.

Agregó: “Es un momento malo que se está alargando. Pero en términos futbolístico es contundencia. Pero doy un dato, es el síndrome del fracaso, el 60 por ciento de los equipos que pierden una final no clasifican al torneo siguiente… Así que lo tenemos identificados”.

— ¿Sientes respaldo de la directiva?

“El día que no siente respaldo… me voy. Soy una persona que si no se siente con capacidad se va”.