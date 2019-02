Higareda y Souza niegan boicot y apoyan a Yalitza Aparicio

El Universal

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, Martha Higareda, actriz de “No manches Frida”, “Cásese quien pueda”, “Amarte duele”, entre otras más aseguró en que en toda su carrera como profesional siempre ha respetado a sus compañeros.

“Gracias a todos los que hicieron posible #ROMACuaron. He demostrado en toda mi carrera que siempre hablo con el corazón es por eso que quiero desmentir cualquier chisme que ronda por ahí. No tengo más que el absoluto respeto por todos mis compañeros actores y actrices que hicieron posible de la mano de Alfonso Cuarón, esta gran película!!! Que talentos !”, escribió Higareda.

Por su lado, Karla Souza quien alcanzara las mieles de éxito gracias a su participación en la serie “How to Get Away with Murder” y con las cintas “Nosotros los nobles” y “Qué culpa tiene el niño” escribió en su Twitter que siempre ha tenido palabras de apoyo para la gente que hizo “Roma”, cinta que aseguró le tocó el corazón, es por eso que ante la circulación de noticias falsas, ella mantiene su discurso de apoyo y celebración a sus compañeras.

Tanto el video como el mensaje son respuestas a la información que desde muy temprano anda circulando en Internet, en donde a las dos actrices junto con Ana Claudia Talancón, Blanca Guerra, Karina Gidi, Vanesa Bauche, fueron vinculadas al supuesto boicot en contra de la nominada a Mejor Actriz en los Oscar por su interpretación de Cleo, mujer trabajadora del hogar y nana, en la vida real, del director Alfonso Cuarón.