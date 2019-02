Marco Antonio Regil sufre accidente automovilístico, pero sale ileso

El Universal

Marco Antonio Regil sufrió un aparatoso accidente automovilístico, salió ileso y con tan sólo algunos golpes y aunque tendrá que usar collarín por algún tiempo, mandó un mensaje, vía redes sociales, a sus seguidores para que no usen el celular mientras manejen.

En sus cuentas de Twitter e Instagram el conductor subió un video donde explica que al salir de su trabajo tomó el freeway (autopista) cuando un auto le pegó por atrás, esto debido a la inconsciencia del conductor que lo impactó, ya que el sujeto iba checando su celular.

“Pues hoy… un carro me pegó por atrás en el freeway (autopista), aquí en Miami, saliendo de trabajar. El carro de él se destrozó, yo creo que es pérdida total, el mío no se lastimó mucho, pero lo principal es que ni él está lastimado, lo mío es mínimo, me hicieron rayos x, me escanearon el cerebro, todo bien, nada más el dolor en la espalda, como espasmos y mañana en la mañana voy a estar un poquito peor, seguramente no voy a ir a trabajar porque voy a estar bajo los efectos de la medicina que me va a poner un poquito mareado”.

“Pero lo principal que les quiero decir es que gracias por sus mensajes, estoy bien, pero por favor no manejen con el celular, no se distraigan con el celular, pudo haber pasado algo horrible, puede destrozar tu vida o la vida de alguien más en un momento por venir texteando o por venir en el teléfono. Yo me bajé y él todavía traía el celular en la mano, se veía que venía distraído, él aceptó su culpa, la policía lo multó, no pasó a mayores, pero cuídate y cuida a los demás, no uses el celular mientras manejes”, comentó en el video Regil.