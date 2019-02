Proponen que exfuncionarios trabajen en la IP hasta 10 años después

El Universal

El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa para modificar la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, que impide laborar a los funcionarios públicos en el sector privado después un año de haberse desempeñado como servidor.

La propuesta presentada por el senador Salvador Jara indica que los servidores públicos podrán laborar en la iniciativa privada 10 años después de que dejó el cargo, a fin de no incurrir en el delito de utilización indebida de información, incluido el Presidente de la República.

“No se busca ni pretende limitar el derecho al ejercicio profesional de cualquier persona, por el contrario, tal y como ya lo ha expresado el Poder Judicial de la Federación, con motivo de la restricción de un año que ya se encuentra vigente, el objetivo y fin legítimo es el de garantizar que ciertos exservidores públicos no se ubiquen en una posición de ventaja derivada de la información que obtuvieron durante su estancia en el servicio público”, señala el documento.

La iniciativa que pretende modificar los artículos 56 y 72 de dicha Ley, específica que los servidores públicos que se hayan desempeñado en alguno de los sectores o áreas consideradas como estratégicas, la restricción (…) se extenderá hasta diez años.

Por lo que los servidores públicos que se desarrollen en el sector privado antes de los 10 años, “será sancionado”, se lee en el documento.

El senador Jara dijo ante el pleno que la propuesta responde a los “recientes escándalos”, que cada vez son más frecuentes, en donde se involucran a altos servidores públicos o personalidades políticas, que profundizan la percepción colectiva de la corrupción.

“La restricción para contratarse en el ámbito privado, en empresas del mismo ramo, se extenderá hasta 10 años. No más capitalismo de cuates, no más chapulines fifís, no más servidores públicos que generen riqueza personal, y se beneficie él o sus amigos a partir del patrimonio de los mexicanos”, externó.

El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó de corrupción y conflicto de interés a Felipe Calderón, por haber laborado en la empresa energética Avangrid, después de que dejó la Presidencia. Hecho que lo llevó a ofrecerle disculpas al exmandatario federal, cuando éste le refirió que se había incorporado a la iniciativa privada un año después como lo establece la norma.

“Le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano. Eso no se puede hacer, no es un asunto legal, debe ser un asunto legal. Si no es ilegal, es inmoral, entonces esas cosas ya no deben seguir sucediendo y no quedarnos callados.

Porque limpiar la corrupción no es sólo perseguir a quienes cometen ilícitos o hechos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público”, expuso Obrador.