Rector de la UAM, el mejor pagado del país: SITUAM

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, es el mejor pagado del país, reclamaron trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM).

Esta fue la respuesta de los trabajadores, después de que los representantes de la rectoría argumentaron que los servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento se pactan directamente con el SITUAM, modelo de operar que no comparten otras instituciones; los representantes institucionales ejemplificaron que los auxiliares de limpieza nivel C tienen ingresos de hasta 6 mil pesos quincenales, con antigüedad de 15 años, cuando se les integran apoyos y compensaciones. Entre estos apoyos, está uno de 120 pesos a la quincena por ayuda alimentaria.

“No estamos mintiendo, es el contexto que tenemos para los trabajadores de base sobre los ingresos que tienen”, dijo el secretario general de la institución, José Antonio de los Reyes Heredia. Al ejemplo, los trabajadores respondieron que si se suman bonos, compensaciones, estímulos, apoyos y aguinaldo el rector general percibe un ingreso mensual de 221 mil 695.08 pesos, reclamó Antonio Venadero Valenzuela, integrante de Comité de Huelga y de la mesa de negociación con la Rectoría General.

“La suma de estos conceptos, no estoy incluyendo lentes, silla de ruedas ni muchas prestaciones. Sumando estos conceptos, lo que percibe el rector general de esta universidad es de 221 mil 695.08 pesos. A nivel nacional, ingenuamente se pensaba que el rector de la UAM está en el séptimo lugar de los mejor pagados. El más alto era de 120 mil pesos. Con estos datos, la UAM está en el primer lugar. El rector general de la UAM es el que más gana en el país. En ese terreno ustedes pierden, no tienen argumentos para defenderse. Estos datos ustedes los informaron y los hicieron públicos”, dijo.

La cuenta se armó de la siguiente manera: al salario base de 27 mil pesos por un cargo de profesor titular “C” con 15 años de antigüedad, con el que regularmente llegan los rectores; una compensación de 56 mil 395 pesos; un estímulo de 45 mil 400 pesos.

A ello le sumaron cinco estímulos o becas: una de 10 mil 832, otra de 2 mil 508; y otras tres becas también de 10 mil 832 pesos, para un total de 45 mil 837 pesos mensuales. Además se le agregaron tres compensaciones: por antigüedad de 8 mil 302.80 pesos, una despensa mensual de mil 177 pesos; y un aguinaldo de 40 días de 36 mil 901 pesos.

La tarde de este martes se celebra la quinta mesa de negociación entre el SITUAM y la UAM en las instalaciones de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de avanzar en la resolución de la huelga en la universidad que inició hace 17 días.

La sesión es abierta y se ha desarrollado en medio de un ambiente tenso entre gritos de los trabajadores que les exigen a los funcionarios de confianza: “¡Regresa el salario!”, “¡No tienen llenadera!”, “¡Salarios, salarios!” o preguntas de “¿Cuánto ganas?” dirigidas al secretario general de la institución, José Antonio de los Reyes Heredia, y el abogado general Rodrigo Serrano Vázquez.

“¡Huachicoleros de la UAM!”, les han gritado. Hasta el momento, la institución ha ofrecido un incremento de 3.35% directo al salario y de 3% de ajuste al tabulador del personal administrativo de base y académico de medio tiempo y tiempo parcial. El sindicato exige un incremento de 20% al salario.

“La respuesta que se nos pide es si podemos o no, aumentar lo que hemos propuesto. La respuesta es ‘no’. Básicamente depende de un equilibrio presupuestal cuyo contexto hemos mencionado anteriormente”, dijo el secretario general de la institución.

“No está en las posibilidades de la UAM dar un incremento al salario. Lo que se ha presentado es un esfuerzo institucional. Lo que ganan los funcionarios de la universidad está transparentando”, agregó el abogado general.

La propuesta del sindicato es que se realice una redistribución del presupuesto de la institución de manera que, sin afectar las funciones sustantivas de la misma, se pueda mejorar el salario de los trabajadores al eliminar estímulos y compensaciones de los funcionarios de confianza de primer nivel; y que se ordene la contratación de trabajadores de confianza.

“Del presupuesto se pueden hacer ajustes. Ya les dijimos cuánto se asigna a estímulos y compensaciones. Ahí está el dinero. Se puede”, señaló Venadero.

“Es perfectamente posible que el rector general y los rectores de unidad acepten hacer las transferencias”. Hasta el momento, la mesa no ha avanzado puesto que ninguna de las partes se ha movido de su postura: la UAM no mejora su oferta al señalar que no existe el presupuesto suficiente; mientras que los trabajadores señalan que es posible mejorar la oferta si se redistribuye el presupuesto pero la institución no tiene voluntad política.