Ariana Grande ocupa los tres primeros lugares en las listas Billboard

Notimex

La cantante estadunidense Ariana Grande obtuvo hoy reconocimiento en el mundo de la música al encabezar la lista Billboard “Hot 100” con los tres sencillos de su último trabajo discográfico “Thank U, Next”.

A tan sólo dos semanas de publicar su quinto álbum de estudio, ha logrado posicionarse como la única artista en tener los puestos 1, 2 y 3 de la lista que menciona las canciones más populares y más reproducidas a nivel mundial.

La intérprete de “God is a woman” publicó en su cuenta de Instagram la imagen que retrata los diez primeros lugares en la lista “Hot 100”, donde se aprecia el éxito de las canciones “7 rings”, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” y “Thank U, Next”, respectivamente.

A través de sus redes sociales Ariana agradeció a su equipo el apoyo y esfuerzo que le han dado para conseguir el puesto, así como a sus familiares y seguidores.