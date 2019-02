Desfilan Dua Lipa y Pink por alfombra roja de los Brit Awards

Notimex

Las cantantes Dua Lipa y Pink, así como las integrantes de Little Mix, nominadas a Mejor Grupo Británico, desfilaron hoy por la alfombra roja de los Brit Awards.

La ceremonia que se realiza en la Arena 02 de Londres, premiará esta noche a lo mejor de la música en Reino Unido en una ceremonia que será conducida por el comediante Jack Whitehall.

Dua Lipa, quien triunfó en los Grammy 2019, es una de las favoritas con varias nominaciones entre ellas en la categoría de Mejor Sencillo británico y Mejor Videoclip, además el grupo The 1975, también destaca en las categorías.

Además, desfilaron por la alfombra roja las cantantes Lily Allen, Anne-Marie, nominada en la categorías de Álbum Británico Femenino, así como Florence, también el actor Hugh Jackman y las modelos Suki Waterhouse y Winnie Harlow.

En la ceremonia la cantante estadunidense P!nk recibirá un homenaje por su contribución a la música, luego de siete álbumes de estudio, más de 60 millones de ventas a nivel mundial y ocho millones de discos vendidos en Reino Unido.

La ganadora del Grammy y creadora de éxitos como “Raise your glass”, “Just like a pill” y “What about us” se unirá a músicos que han recibido el galardón como David Bowie, Elton John, Queen y Spice Girls.