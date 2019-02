Las prepotencias de Cristiano Ronaldo

El Universal

El portugués Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer. Al término del juego contra el Atlético de Madrid, en la ida los octavos de final de la Champions League, retó a la grada haciendo la seña de 5 con la mano, recordando que él ha ganado 5 Champions y el equipo Rojiblanco ninguna… Para que no quedara duda también lo dijo a la prensa…

Pero esta no es la primera vez que el lusitano se expresa de esta manera sobre sus compañeros, el público o el rival.

“RICO, GUAPO Y GRAN JUGADOR”

En noviembre de 2011, al término del juego de la Liga de Campeones entre el Dinamo de Zagreb y el Real Madrid, en donde no le fue nada bien a Cristiano Ronaldo por las constantes faltas de los rivales y la pobre actuación del árbitro, éste se detuvo ante la prensa, para decir su popular frase: “Por ser rico, por ser guapo y ser un gran jugador, la gente tiene envidia de mí”.

“LES MOLESTA MI BRILLO”

Un día después de declarar por el presunto fraude a Hacienda en agosto de 2017, Cristiano dejó en claro que el mundo está en su contra si no lo alaban. “Lo que le molesta la gente es mi brillo. Los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan”, afirmó el jugador del Madrid en Instagram.

“XAVI JUEGA EN QATAR”

Xavi, ex jugador del Barcelona, se atrevió a decir acerca de Cristiano en 2016: “El problema que tiene es que hay otro que es el mejor de la historia”, y el portugués no tardó en contestar: “El jugador más buscado de Internet soy yo. El que quiere aparecer en las portadas o promoción habla de mí, qué me importa que Xavi hable de mí, juega en Qatar o no lo sé. Ha ganado todo pero nunca ha ganado un Balón de Oro”.

“SI TODOS ESTUVIERAN A MI NIVEL”

En el 2016, al acabar un juego en el que el Real Madrid perdió ante el Atlético 1-0, Cristiano trató de defenderse de las críticas con la siguiente frase: “Me molesta que digan que Cristiano ha bajado el rendimiento y por eso ha bajado el Madrid. Si todos estuvieran a mi nivel, iríamos primeros”.

“AL EQUIPO 9, A MÍ, 10”

Al ganar la Liga de España de la campaña 2011-2012, Cristiano Ronaldo en una entrevista dejó ver que ve por el club: “Al equipo le doy un 9, a mí un 10”.