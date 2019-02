No quieren a Gallardo en Morena

Leonel Mora / Pulso

“Por sus antecedentes de corrupción”, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona no tendría cabida en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó el dirigente estatal de ese partido, Sergio Serrano Soriano.

Tras la anunciada renuncia al PRD del ex alcalde soledense, así como a la jefatura de la bancada federal, se rumoró de inmediato que el motivo de su salida sería su incorporación al partido del presidente de México. “Si personas como los Gallardo quieren apoyar las iniciativas de Andrés Manuel (López Obrador) está bien, pero que se unan a Morena, me parece que eso podría enturbiar las cosas”.

Para el ex diputado local perredista y promotor de transparencia Eduardo Martínez Benavente, era previsible la salida del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona,

Dijo que a muchos les extrañó que una persona con muchas limitaciones, sobre todo jurídicas y políticas, pudiera coordinar una fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados.

Aunque pequeña, la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro le representaba una posición muy importante a Ricardo Gallardo, consideró.

Dijo que con independencia de la renuncia al cargo, no cree que el ex alcalde soledense tenga el peso suficiente para cabildear una solución que beneficia a su padre en la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el robo del terreno en el Camino a la presa San José, pues es un desacato de la orden judicial y por lo tanto, no se ve cercana la posibilidad de que Gallardo Cardona pudiera cabildear un beneficio de la Fiscalía General de la República.