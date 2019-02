Recibe a la primavera con los estrenos de Netflix

El Universal

La primavera viene en marzo con una ola de calor y nuevos estrenos de películas y series para Netflix con la misma temperatura. Desde el primer día podrás disfrutar la popular serie Rosario Tijeras con su segunda temporada, también de las aventuras de los superhéroes de DC con LEGO DC Cómics Superhéroes: la Liga de la Justicia: batalla cósmica. Y las increíbles películas de acción de Rápidos y Furiosos, además de las emocionantes aventuras prehistóricas de Parque Jurásico.

En documentales, un día después de primavera llega a la plataforma Historia de un Crimen: Colosio, que se remonta a 1994 cuando el candidato presidencial, Luis Donaldo fue asesinado.

Mira la lista de estrenos que tenemos para ti.

PELÍCULAS

Zaga de Rápido y furioso – 1 de marzo

Parque Jurásico – 1 de marzo

El mundo perdido: Parque Jurásico – 1 de marzo

Parque Jurásico III – 1 de marzo

Identidad desconocida – 1 de marzo

Realmente amor – 1 de marzo

Escobar: La traición – 1 de marzo

Viviendo con mi ex – 1 de marzo

Cómo enamorar a una chica punk – 1 de marzo

El niño que domó el viento – 1 de marzo

Tiempo en contra – 1 de marzo

Mad Max – 1 de marzo

La nueva Cenicienta – 1 de marzo

El fugitivo – 1 de marzo

El legado Bourne – 1 de marzo

La supremacía de Bourne – 1 de marzo

Bourne: El ultimátum – 1 de marzo

Juanita – 8 de marzo

Triple frontera – 13 de marzo

The Dirt – 22 de marzo

Durante la tormenta – 22 de marzo

Volver al futuro – 26 de marzo

El pianista – 28 de marzo

Emboscada final – 29 de marzo

Series

Rosario Tijeras (versión mexicana): Temporada 2 – 1 de marzo

La vida desastrosa de Saiki K.: Temporada 3 – 1 de marzo

Atlanta: Temporada de robos – 2 de marzo

La orden secreta – 7 de marzo

After Life: Más allá de mi mujer – 8 de marzo

Formula 1: Drive to Survive – 8 de marzo

Terrace House: Opening New Doors: Parte 6 – 12 de marzo

Turn Up Charlie – 15 de marzo

Las muñecas de la mafia: Temporada 2 – 15 de marzo

Historia de un crimen: Colosio – 22 de marzo

Queer Eye: Temporada 3 – 15 de marzo

Love, Death & Robots – 15 de marzo

Arrested Development: Temporada 5B – 15 de marzo

Coisa Mais Linda – 22 de marzo

Santa Clarita Diet: Temporada 3 – 29 de marzo

Osmosis – 29 de marzo

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Losers – 1 de marzo

El arma elegida – 2 de marzo

The Dawn Wall – 4 de marzo

Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits – 12 de marzo

Amy Schumer Growing – 19 de marzo

Alexis Viera: Una historia de superación – 20 de marzo

ReMastered: La masacre de la Miami Showband – 22 de marzo

La leyenda de la isla con coca – 29 de marzo

KIDS

Hotel Transylvania – 1 de marzo

LEGO – Liga de la Justicia: Batalla cósmica – 1 de marzo

Masha y el oso: Temporada 3 – 1 de marzo

Robozuna: Temporada 2 – 15 de marzo

¡YooHoo al rescate! – 15 de marzo

Disney – Descendientes – 18 de marzo

Charlie en Villacolores – 22 de marzo