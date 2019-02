Alfonso Cuarón pide a estudiantes de cine conservar su creatividad

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Alfonso Cuarón, director de la película “Roma” la cual está nominada al Oscar, pidió a los estudiantes de su antigua escuela de Cine no perder la creatividad ante los grandes recursos tecnológicos con los que en la actualidad cuenta.

En su más reciente visita al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que “tanta estructura, tantos recursos” son una distracción.

“Es peligroso que los contenidos que se dictan vengan de necesidades comerciales, que a estas generaciones se les olvide la parte sensible, que es el músculo fundamental”, dijo.

Ejemplificó que en sus épocas de estudiante, en 1982, el CUEC “era una escuela muy desarticulada, pero con muy buenos maestros” y que las carencias que enfrentó en sus inicios como cineasta, lo ayudaron a buscar otras formas de resolver algunos problemas.

“Mis primeras películas eran con camaritas de cartón. Después tuve la suerte de tener una Súper 8, filmaba sin rollo, y fue una gran escuela. En el CUEC nos rolábamos, siendo staff de todos los demás, y mi formación nació justo de eso, pero no desprecio la parte académica”, dijo.

“Una parte de mi instinto de cineasta ya lo tenía en el CUEC y, aunque teníamos muchas carencias, era un estímulo para encontrar soluciones de otra manera”, recordó.

A quienes se encuentran en etapa escolar y aprendizaje del cine, Cuarón les recomendó explorar su base académica y experimentar.

“Hay fotógrafos que hacen cosas maravillosas mientras está el sol en la ventana, pero cuando se va, ya no saben qué hacer. No despreció la parte académica, pero hay que saber cuáles son tus herramientas, mientras más controladas las tengas, más libre serás. Por ejemplo, saber iluminar es una de las bases, y no olvidar que los mejores efectos visuales los hace gente que sabe dibujar”, expuso.