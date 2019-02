Detiene Interpol a exsecretario de Gestión de Borge

El Universal

El ex titular de la entonces Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Gonzalo Herrera Castilla, fue detenido por la Interpol en Belice y se espera que sea trasladado a México para cumplimentar una orden de aprehensión por probable desempeño irregular de la función pública, como parte del caso VipSaesa.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado informó que fue notificada por el Ministerio Público de la Federación sobre la detención de Herrera, quien fungió como contralor estatal durante el mandato de Roberto Borge.

Herrera Castilla formaba parte del Consejo de Administración de la transportadora aérea VipSaesa, en la que se detectaron manejos irregulares en la renta y servicio de aeronaves a personajes políticos, empresarios y amigos del exmandatario.

En julio de 2017, promovió un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, que concedió una suspensión definitiva, condicionada a la exhibición de una garantía por casi 60 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el amparo quedó sin efecto, lo que posibilitó la captura del exfuncionario en San Pedro, Belice, donde transcurren los trámites migratorios para realizar su deportación a México.

Liberan a exfuncionario. El exsecretario de Gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti, fue liberado luego de que un juez de control sobreseyó parcialmente el proceso en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública durante el mandato del exgobernador Roberto Borge, informó la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva.

El exfuncionario fue detenido el 20 de enero de 2018 en la Riviera Maya por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, acusado de haber provocado un daño patrimonial al estado por 534 millones de pesos, de acuerdo con la carpeta de investigación 151/ 2017, correspondiente al caso VIPSaesa, que involucra a otros ex servidores públicos, incluido el ex mandatario.

Mendicuti Loría fue vinculado a proceso el 27 de enero de ese año y el 25 de abril fue trasladado de la cárcel de Chetumal —municipio de Othón P. Blanco— a Playa del Carmen —municipio de Solidaridad—, para llevar su proceso bajo arraigo domiciliario por motivos de salud.

“No fue absuelto. Se acreditó su no participación. Su asunto no llegó a la etapa de juicio oral. Su proceso fue sobreseído en virtud de que aportó datos de prueba que establecieron que la firma estampada en la única acta de sesión del consejo [de VipSaesa] no era de él, según lo concluyó un dictamen parcial grafoscópico”, explicó la fiscal anticorrupción.

La funcionaria agregó que el exsecretario de Gobierno tiene ahora calidad de testigo, pues aportó nuevos datos de prueba que servirán para reforzar las investigaciones que se siguen en contra de otros imputados.