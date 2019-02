Propone diputado tipificar como delito el fraude deportivo

Notimex

El diputado del partido Encuentro Social, Ernesto Vargas, impulsa una iniciativa para tipificar el fraude deportivo como un delito, que es la manipulación de resultados deportivos.

El presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados señaló que ese acto fraudulento tiene el objetivo de alterar o acordar el resultado de un juego, competencia o torneo.

“Es necesario y urgente reformar el Código Penal, ya que en la legislación vigente no podemos sancionar este fraude porque simplemente el Poder Judicial no lo puede perseguir, porque no existe”, detalló.

Ante el pleno en San Lázaro, Vargas Contreras precisó que mientras haya corrupción en cualquier actividad del país, los “legisladores y población en general tenemos el deber de señalar y sancionar los daños que ésta ocasiona”.

En México, recordó, los escándalos se han dado no sólo en el futbol, sino en otras disciplinas como el ciclismo, el atletismo y el boxeo, entre otros, exhibiendo lo vulnerable que es el deporte ante la corrupción, lo que no puede seguir ocurriendo.

“Tenemos un caso muy reciente, que es el de Rommel Pacheco que no lo están dejando ir a las últimas dos series de las competencias de clavados”, acusó.

El legislador de Encuentro Social finalizó que las grandes cifras económicas que se mueven dentro de la industria deportiva tienen como consecuencia la proliferación de sobornos, por lo que estamos obligados a abordar el problema relativo a los fraudes en este ámbito.