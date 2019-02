Mexicana Mariana Gorbea, detrás del arte de la película “Black Panther”

Notimex

La mexicana Mariana Gorbea, egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y “Senior Modeler” en el estudio Scanline VFX, especializado en efectos especiales, formó parte de la producción de la película “Black Panther”, que cuenta con siete nominaciones a los Premios Oscar 2019.

La artista 3D estuvo a cargo de modelar y esculpir digitalmente el ambiente para la secuencia conocida como “Warrior Falls”, las escenas de las cascadas de “Wakanda” donde ocurren las batallas.

Gorbea Paniahua, originaria de la Ciudad de México, tomó como base el arte conceptual y la referencia proporcionada por Marvel; también diseñó el modelo final.

En entrevista, platicó que el principal reto fue crear un ambiente fotorrealista y, al mismo tiempo, único, siguiendo los lineamientos visuales del universo cinematográfico de Marvel; así como lograr que dicho ambiente funcionara para todas las tomas y sus diferentes ángulos, en cuestión de composición y estética.

La joven reconoció, mediante un comunicado, que las nominaciones que obtuvo “Pantera negra” fueron una gran sorpresa, aunque aseguró que se debió al impacto cultural que ha tenido.

Asimismo, destacó que la tecnología desarrollada por Scanline y el talento creativo de los involucrados ayudaron a crear una secuencia compleja de efectos visuales que resaltó la historia y a los personajes, lo que facilitaría su trascendencia y recuerdo entre los espectadores.

La exalumna dijo que trabaja desde hace cinco años en las instalaciones de Scanline VFX en Vancouver, Canadá, un estudio especializado en desarrollar efectos especiales que también tiene oficinas en Los Ángeles, EUA, y Múnich, Alemania.

Esta compañía es conocida por desarrollar un “software” conocido como “Flowline”, el cual desarrolla simulaciones complejas como agua, fuego, humo, entre otras. Trabajan principalmente para largometrajes y series de televisión.

La egresada de la Ibero, quien también ha participado en la producción de “Guardians of the Galaxy”, así como en la serie “Game of Thrones”, se dedica al modelado 3D, una representación digital de cualquier objeto, personaje o ambiente que puede o no existir en la vida real.

Es decir, el modelado tradicional sería una escultura de arcilla, pero el modelado digital es hacer la misma figura, pero a través de un software que permita crearlo en una computadora en tres dimensiones, en lugar de utilizar las manos.

También realiza escultura digital, un método relativamente nuevo para modelar que puede alcanzar un alto nivel de detalle y que se ha vuelto el estándar de la industria. Su trabajo consiste en crear todo lo que no existe en un set de producción, ya sea porque son objetos que no están en la realidad o porque resulta más práctico recrearlos digitalmente.

“Me dan un brief de lo que se necesita. A veces se trata de un modelado que es hiperrealista para que no se note toda la distinción entre lo que es real y lo que no. O como en ‘Guardians of the Galaxy’, en donde se trabajó en ficción y que no se parece a nada.

“Entonces tengo que proponer algo basado en el arte conceptual que me proporcionan y desarrollarlo en 3D”, agregó.

El talento de Mariana Gorbea en Scanline VFX se reflejó durante la 72 edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA), en los que “Black Panther” ganó en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Además, en 2014, Game of Thrones ganó un Emmy por los efectos especiales y, actualmente, trabaja en la última temporada de esta serie que se estrenará en abril de este año.