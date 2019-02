No hay reportes de casos de influenza AH1N1 en las escuelas de SLP: SEGE

Pulso

“Hasta este momento no tenemos reporte de alumnos que estén enfermos o que no asistan a clases por encontrarse enfermos de influenza AH1N1”, así lo expresó el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, quien indicó que una de las recomendaciones que ha realizado la Secretaría de Salud es que primero se verifique la salud de los niños y niñas con la finalidad de no alarmar a la población estudiantil.

Explicó que tiene conocimiento de que la Secretaría de Salud es la que puede determinar, mediante una prueba de laboratorio, si se trata de influenza AH1N1 o de un caso de influenza estacional, por lo que consideró importante que al presentar síntomas, se solicite una revisión médica de inmediato y recalcó que la dependencia a su cargo emitió indicaciones a la estructura educativa para que tomen distintas medidas de prevención en los planteles del estado.

Ramírez Díaz, dijo que los padres de familia son un factor determinante, porque en sus hogares es donde se detectan los primeros síntomas de cualquier enfermedad, y los exhortó a que al mostrar alguna sintomatología en los niños, inmediatamente acudan a una revisión médica, “al igual los maestros o directores de los planteles tienen la indicación de hacer lo propio si los escolares presentan algún síntoma en el plantel”.

Detalló que las medidas que se han implementado en la temporada son: permitir a los alumnos, si se considera necesario, el uso de ropa abrigadora aun cuando no sea parte del uniforme escolar; suspender actividades al aire libre en los planteles de educación preescolar y primaria cuando así se requiera.

Otras medidas que deben implementarse son: evitar las formaciones escolares al entrar o salir de los salones de clase, reducir el receso escolar de 30 a 20 minutos en el caso de primarias, reforzar el filtro escolar, que consiste en pedir a los niños que muestren síntomas de enfermedades respiratorias, que acudan a recibir atención médica, así como aplicar gel antibacterial al ingreso de los estudiantes y el filtro familiar donde se les pide a los padres de familia que no envíen a los niños que tengan alguna enfermedad de tipo respiratorio para evitar contagios, finalizó.