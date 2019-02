Participación en “Roma” fue valentía, no suerte: Nancy García

El Universal

Una de las grandes discusiones que ha desatado la exposición y popularidad repentina que ha tenido parte del reparto de la cinta “Roma” es que la mayoría no son actores o incluso que “su fama será pasajera”, como algunos han dicho. El racismo de algunas personas hacia Yalitza Aparicio y Nancy García se ha hecho presente.

Nancy, quien en la ficción de Cuarón da vida a Adela, afirmó que aunque muchas personas han dicho que lo que les ha pasado a ella y a su amiga Yalitza es obra de la suerte, ella considera que tiene que ver más con la valentía y el arrojo que tuvieron a la hora de aceptar participar en la cinta nominada a 10 Oscar.

“Me he peleado a veces porque dicen que estamos viviendo esto por suerte y a lo mejor sí, pero yo creo que se trata más de valentía, de decir: ‘me arriesgaré y haré el casting’. Muchas personas a lo largo de su vida han tenido infinidad de oportunidades pero al final no han logrado una u otra cosa porque no se han atrevido a hacerlo, no me refiero sólo a actuar, me refiero a todo”, detalló Nancy en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para la novel actriz, el miedo es algo que ha tenido que enfrentar para abrirse camino no sólo en la actuación, también en la vida. Por ello, cuando surgió la oportunidad de estar en “ROMA” no dudó en tomarla.

“A veces a la gente le paraliza el miedo y por eso creo que lo de ‘Yali’ y yo es valentía, pensar: ‘no me importa salir de mi comunidad, quiero hacerlo, quiero conocer, aprender, salir de mi rutina e irme a vivir a México’. Bien pudimos haber dicho: ‘ya no quiero estar aquí’, pero al final es la curiosidad y la valentía la que a veces hacen que las cosas sucedan”, indicó.

La joven de origen mixteco recordó la manera en que enseñó a su amiga Yalitza a hablar mixteco, algo fundamental para sus papeles en la cinta. “Yo hablo una de las variantes del mixteco y yo le enseñé y eso se tiene que reconocer, que no es fácil aprender a hablar una lengua de la noche a la mañana, nosotros estuvimos trabajando por frases y repitiendo”.

Deportista. Aunque no tiene claro qué pasará en su vida tras “ROMA”, algo que Nancy sí sabe es que regresará a Tlaxiaco a seguir con un proyecto de futbol femenil en el que juega como defensa y a veces como delantera.

“Antes de la película estaba terminando una liga de futbol. Estamos sacando este proyecto con las niñas de Miramar. El fin es decirles que a través del deporte sí pueden salir adelante. Buscamos fortalecer su autoestima, la confianza, a la vez que trabajamos su ámbito físico y mental”, añadió la joven, quien explicó que aún desconoce si se dedicará a la docencia en algún momento.