Inician precampañas para gubernatura de Puebla

Con base en el calendario electoral, inicio el banderazo para los precandidatos a la gubernatura de Puebla. Sin embargo, sólo los aspirantes de Morena – Miguel Barbosa Huerta, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Aramburo- realizaron actividades.

Barbosa Huerta congregó a cientos de militantes en el Parque Juárez de la capital poblana, donde enfatizó que la tiene fácil para ser candidato a gobernador y dejó en claro que Morena no ejercerá persecución en la administración estatal que encabezará.

“No habrá un gobierno de persecución, pero la aplicación de la ley será una regla, quiero decirles que vamos hacer una pre campaña muy intensa, haremos 30 eventos en 10 días”.

Nancy de la Sierra presentó académicos, investigadores y luchadores sociales como parte del gabinete que integraría en caso de competir por el gobierno de Puebla.

También pidió piso parejo en la aplicación de la encuesta interna, para definir al abanderado que aparecerá en las boletas electorales del 2 de junio.

“Espero que en la encuesta no solo midan el conocimiento, sino también la percepción de los ciudadanos hacia nosotros como personas, que nos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, no podemos hacer una historia de vida en 10 días, no podemos inventar una cara en 10 días, somos lo que somos y la gente nos conoce”.

Finalmente el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, colocó un arreglo floral en el monumento Hermanos Serdán, donde convocó a que personajes externos saquen las manos en el proceso que realiza el partido para designar candidato a la gubernatura.