Joan Manuel Serrat sacude los corazones en el Auditorio Nacional

El Universal

Foto: Archivo

En una ovación de principio a fin y un público eufórico el cantautor español Joan Manuel Serrat se presentó en el Auditorio Nacional para interpretar las 10 canciones que conformaron su más reconocido álbum “Mediterráneo”, y celebrar así 48 años desde su publicación antes de que la fragilidad de la vida lo sorprenda.

“Hemos titulado al concierto ‘Mediterráneo Da Capo’. Da Capo es un término musical de origen italiano que quiere decir ‘ir de vuelta al principio’, o bien, ‘empezar de nuevo’. Esta es la pretensión que tiene este concierto, repasar de principio a fin las 10 canciones que conformaron el disco ‘Mediterráneo'”, dijo Serrat.

El cantante mencionó que decidió hacer este concierto porque no quería esperar más tiempo por celebrar la alegría de compartir las canciones que consolidaron su relación con el público, la música y la vida.

“Es probable que alguno piense que 48 años no es una fecha conmemorativa que hubiera sido mejor esperar a los 50, que sí lo es, pero saben no tengo el cuerpo para esperar hasta el 50.Y por lo tanto basándome en la fragilidad de la vida, yo he preferido celebrarlo por anticipado”, comentó el cantante debido a que en los últimos años ha estado delicado de salud por lo que se ha visto en la necesidad de cancelar algunas presentaciones.

De esta manera, Serrat inició su concierto con la canción homónima del álbum, seguida de las diez canciones del disco producido por Gian Piero Reverberi y Juan Carlos Calderón: “Que va a ser de ti”, “Vagabundear”, “Barquito de papel”, “Pueblo blanco”, “Tío Alberto”, “La mujer que quiero”, que fue especialmente coreada por la audiencia, “Lucía”, “Vencidos” y “Aquellas pequeñas cosas”.

“Pues hasta aquí las canciones que conforman ‘Mediterráneo’, son las que hay, si hubiera pensado que un día como hoy me iban a pedir más canciones de ‘Mediterráneo’ hubiera puesto más en el disco”, dijo el cantautor.

En medio del discurso, el chico del pueblo seco fue interrumpido por una fanática que le entregó una fotografía que según cuenta fue la última voluntad de su madre que Serrat tuviera el objeto, él aceptó amablemente y expresó lo cual asustado estaba por la sorpresa.

El concierto, en su segunda parte prosiguió con la melodía de Charles Trenet, “La mer”, primera canción que Serrat aprendió y conoció sobre el Mediterráneo. Mar que bautizo al cantante, en el que levantó castillos de arena, y que, para él, hoy es sarcófago donde mujeres y hombres han pagado sus vidas en el intento de escapar de sí mismos.

“Cantares”, “Algo personal”, “Plany al mar”, “Menos tu vientre”, “Para la libertad”, “De vez en cuando la vida”, “Hoy puede ser un gran día”, formaron parte del setlist del concierto en el que Joan Manuel Serrat expresó su inmensa gratitud con el público.

“Mis ganas de complacerles son infinitas, pero mis posibilidades son limitadas. Como sucede en cualquier viaje uno siempre debe de llegar al final y este barco ha llegado a la borda. Gracias por su compañía, hemos querido hacer un viaje sencillo, sin prisas; en compañía de gente como Jaime Sabines y el propio Cervantes. Ojalá la travesía les haya llevado a pequeñas emociones”.

El cantante finalizó con “Penélope”, “Fiesta”, “Esos locos bajitos” y “Tu nombre sabe a hierba”. Joan Manuel Serrat continuará con esta gira en Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y terminará en Colombia el próximo mes.