“The Green Book”, Oscar para guión original y Ali Mahershala (tráiler)

Los Ángeles. Mahershala Ali, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por “Moonlight” hace dos años, volvió a proclamarse hoy vencedor en la misma categoría por su trabajo en “Green Book”.

Sus rivales en esta ocasión eran Adam Driver (“BlacKkKlansman”); Sam Elliott (“A Star Is Born”); Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”) y Sam Rockwell (“Vice”).

“Gracias a Don Shirley (su personaje en el film), traté de capturar su esencia y eso me llevó a rebuscar en mi interior”, dijo el actor al recoger el premio. “Gracias a Viggo (Mortensen), un actor extraordinario. Y gracias a Peter (Farrelly, director de la obra), por tu liderazgo y por darnos espacio”, agregó.

Por último recordó a su abuela: “Me dijo que si no tenía éxito de primeras, que no te desistiera y siguiera intentándolo”.

“Green Book” se basa en la vida real de Tony Lip (su nombre real era Frank Anthony Vallelonga), un duro italo-estadounidense que trabajaba como guardia seguridad en el club Copacabana de Nueva York y que en 1962 se convirtió en el chófer de un magnífico pianista negro, Don Shirley, durante su gira por el sur de Estados Unidos.

En plena era de la segregación, Lip y Shirley forjan una peculiar amistad durante su viaje en vehículo al sur de EE.UU. y confían en una guía de viaje que proporciona opciones seguras de alojamiento para afroamericanos.

Shirley es un personaje taciturno y reservado, pero decidido en su misión de recorrer el sur mostrando su arte al piano.

“Es una forma de protesta pacífica. Es su resistencia. Un tipo elegante y culto que decide ir al sur para que la gente vea que una persona negra puede ser tan hábil al piano como un blanco. Quiere cambiar la mentalidad de la gente”, dijo Viggo Mortensen, que encarna al chófer, en una entrevista con Efe.

El film supone la primera incursión en territorio dramático para Peter Farrelly, creador de comedias como “Dumb and Dumber”, “There’s Something About Mary” o “Me, Myself & Irene”.

“Green Book” se llevó también el Óscar al mejor guion original, un apartado en el que también figuraba como nominado el mexicano Alfonso Cuarón por la cinta “Roma”.

Además de “Roma”, en esta categoría estaban nominados “The Favourite”, “First Reformed” y “Vice”.

Por parte de “Green Book” recogieron hoy el premio Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, quien es además el director de esta cinta.

Esta película, protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, cuenta la singular amistad entre un chófer blanco (Mortensen) y un pianista negro (Ali, que se ha alzado con el Óscar a mejor actor secundario).

Viggo Mortensen felicita a Mahershala Ali.

Mahershala Ali recibe el Oscar por “Green Book”.

Una copia de 1954 de “The Green Book”, la guía que da nombre y centra la historia del film.

