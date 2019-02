Vecinos de diversas colonias se toman fotos frente a la casa de Cuarón

Notimex

Vecinos de diferentes colonias de la Ciudad de México llegan con ilusión a la calle de Tepeji, número 21, donde vivió su infancia el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, y atraviesan a la casa con el número 22, donde se filmó la fachada de la casa donde trabajaba Cleo, la muchacha protagonista de “Roma”, para tomarse una foto.

Entre las calles de Tonalá y Monterrey, la pequeña calle de Tepeji se convirtió este domingo en una protagonista más de esa película mexicana nominada a 10 Oscar, entre ellos a la mejor película, y la protagonista, Yalitza Aparicio, a mejor actriz.

En esa calle de la colonia Roma Sur, en el número 21, vivió Alfonso Cuarón, pero esa puerta se mantuvo cerrada pese a la euforia de los visitantes que se plantaban ahí para tomarse fotos.

No así el número 22 de Tepeji, donde hay una placa color plateada que dice “aquí se filmó la película Roma”, ahí además de sacarse fotos y echar porras y vivas por el reconocimiento internacional a la película ambientada en el México de los 70. Sus habitantes, Gloria Silvia Monreal y Adriana Monreal, quienes compartieron la experiencia de conocer a Cuarón y a los actores y actrices que estuvieron ahí, dijeron: “Todos tenían muy buena vibra”.

Gloria Silvia comentó que haber prestado su hogar a para que se filmara la película fue lindo: “Nunca pensé esto tan lindo, y la verdad yo dije que sí con mucho gusto”, señaló sorprendida, porque nunca imaginó que tanta gente visitará su casa, aunque sea por afuera.

“La verdad me da mucho gusto, porque la colonia Roma se quiere mucho y tenemos muchos recuerdos”.

Gloria Silvia recordó que cuando Cuarón era pequeño, y era vecino, como todos los niños fue juguetón y divertido.

También Adriana declaró a Notimex que la fachada y el patio se grabaron para la película, y que siempre ha querido su casa, es la casa de sus abuelos y ella nació en ella, y que independientemente de lo que pasa con relación a la película, le emociona mucho por ser de Cuarón y el tema que trata.

“Estamos felices de la vida porque la verdad todo mundo llega con muy buena vibra y los recibimos igual, y cuando estuvieron aquí los de la película, tanto Yalitza, Alfoso Cuarón y Marina, todos ellos, tiene una vibra muy bonita, muy linda, entonces queremos también transmitir todo lo sencillos que fueron con nosotros”, externó.

En tanto Virginia Aguirre, quien vive en la colonia Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, se trasladó a esta calle de la colonia Roma, ahora emblemática por la película, para tomarse una foto, portaba una gorra negra con letras doradas que dice: “Roma”.

Ella, acompañada por su hijo, echaba porras y vivas, y no perdió oportunidad para tomarse fotos frente a la fachada que adecuaron para recrear la casa donde vivió Cleo.

“Yo vine porque me gusta la película, quiero que gane, y porque la quería conocer. He visto la película varías veces y lo que más me llama la atención es la capacidad que tenemos las mujeres de salir adelante”, afirmó.

De la calle Tepeji todos se dispusieron a irse a la Plaza Río de Janeiro, por la calle de Durango, donde colocaron pantallas para que la gente vea la premiación de los Oscar.