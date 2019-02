Alexia Delgado afirma que Tri Femenil está listo para Copa Chipre 2019

Notimex

La mediocampista Alexia Delgado afirmó que la selección mexicana de futbol femenil pone atención a todos los detalles, con el fin de debutar de la mejor forma en la Copa Chipre 2019 este miércoles, cuando enfrente a Italia.

“Ya comenzamos a analizar a Italia, nuestro primer rival en el torneo. Revisamos su formación, estilo de juego, estamos enfocadas en este juego. Hemos trabajado para hacer un excelente debut en la Copa”, dijo.

Aseguró estar muy emocionada por su primer llamado al Tri Femenil, sobre todo en una competencia importante que les servirá de preparación para el Torneo Pre Olímpico de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf).

“Antes que nada, me siento muy contenta, no me esperaba la convocatoria. Estoy orgullosa de que el cuerpo técnico del equipo me haya brindado su confianza y la oportunidad de participar en este torneo”, apuntó.

Destacó que ha “llevado el proceso desde la categoría sub-15, sub-17 y sub-20, la mayor parte de mis procesos han sido con Christopher (Cuéllar) y conozco perfectamente lo que él busca, conozco lo que trabaja y lo que quiere ver reflejado dentro de la cacha. Siempre he tratado de ser disciplinada y objetiva con lo que quiero”.

Indicó que se ha sentido arropada por todo el equipo mexicano, algo que sin duda le ayudará para crecer en todos los aspectos, con el respaldo de jugadoras de gran calidad y experiencia.

“Al inicio de esta concentración me sentí un poco extraña, nerviosa; esta es una etapa totalmente diferente a lo que he vivido profesionalmente: es el grupo mayor, con personalidades de gran experiencia como Mónica Ocampo, Nayeli Rangel, Kenti Robles, Charlyn Corral, Cecilia Santiago, entre otras que nos han arropado de gran manera y eso nos hace sentir mucha confianza”, sentenció.

El conjunto mexicano está ubicado en el Grupo B de la Copa Chipre, el cual comparte con Italia, Hungría y Tailandia. Su debut será este miércoles frente al conjunto “azzurro” en el estadio Antonis Papadopoulo.