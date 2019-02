Billy Porter, el actor que usó una falda con smoking en los Oscar

El Universal

Este domingo se realizó la gala 91 de los Oscar, en la que además de centrar atención a lo mejor del cine, también cautivó miradas durante la alfombra roja, la cual termina por ser algo cercano un magno desfile de moda para celebridades. Sin embargo, algunas quedan en la historia de los Oscar. Durante esta entrega, fue el actor Billy Porter quien cautivó a la audiencia con un atuendo único en la velada.

Porter, protagonista de la serie “Pose”, fue uno de los primeros en llegar al teatro Dolby en Los Ángeles. El también cantante y activista de los derechos LGBTTTI y de la comunidad afroamericana, lució un smoking de terciopelo negro que portaba una falda de gran volumen en la parte inferior; en la parte superior destacaba una camisa blanca con puños plisados y aderezado con una vistosa pajarita. El particular modelo es de la firma Christian Siriano; dejó a muchos con la boca abierta e incluso su elección fue celebrada en gran manera en redes sociales. Con su atavío posó para las fotografías del brazo del actor Adam Smith, quien es también su esposo.

Después de la ceremonia, el actor asistió al “after party” que organizó la revista Vanity Fair, donde se le vio usando un similar atuendo, lo que cambió fue la parte de arriba, ya que en vez de portar la camisa utilizó un top negro liso.

Porter se ha destacado por llamar la atención con poderosos atuendos en las alfombrar rojas a las que acude, lejos del típico traje que portan los actores en las grandes galas del cine y la televisión.

“Mi objetivo es ser un acto político andante en cada aparición. Desafiar las expectativas. ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso? Las mujeres se ponen pantalones todos los días, pero en el momento en que un hombre se pone un vestido, parece que se abran las aguas. A esta industria le encanta aparentar que es muy inclusiva, pero los actores tienen miedo a jugar, porque si aparecen con algo fuera de lo establecido se les puede tachar de demasiado femeninos y, como resultado, quizá no les den trabajos muy masculinos, como los papeles de superhéroe. Y esa es la verdad. Me he tenido que enfrentar a ello”, declaró el actor para la revista Vogue al respecto.