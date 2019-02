Funcionario menor canceló convocatoria para refugios de mujeres: Sánchez Cordero

Notimex

Fue un funcionario “de tercer o cuarto nivel” quien por “motu propio” canceló la convocatoria para para asignar subsidios a refugios para mujeres víctimas de la violencia extrema y sus hijos, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa dijo que este anuncio, el cual calificó de “absurdo” lo hizo un funcionario menor y que ni el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, ni el de Salud, Jorge Alcocer, tenían conocimiento de la situación.

“Yo quiero informarles que el que hizo este anuncio absurdo de los refugios fue un funcionario de tercer o cuarto nivel. Ni siquiera tenía conocimiento el señor secretario, porque yo hablé personalmente con los dos secretarios: de Hacienda y Salud y la noticia la coló una gente que interpretó una circular y canceló, así: motu propio, el tema de los refugios, o sea: ni conocimiento tenía”, indicó.

El pasado día 22 de febrero, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que la convocatoria pública para asignar subsidio a los refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia extrema se suspendía hasta analizar el programa.

La convocatoria fue publicada el 31 de enero pasado; desde entonces existía un presupuesto de 346.48 millones de pesos destinados a estos centros que atienden a mujeres violentadas. En su momento, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud dijo que, “la Presidencia de la República emitió la circular número uno que ordena a las dependencias no transferir recursos a organizaciones civiles”.

La dependencia federal dijo que los recursos están “garantizados” y publicó la convocatoria, que duró suspendida 10 días.

Sobre el tema, Olga Sánchez Cordero dijo que ella se enteró de la cancelación de la convocatoria el 22 de febrero por la madrugada cuando comenzó a recibir mensajes de texto de varias personas que le comentaban sobre esta situación. Cuando abordó el tema con el secretario de Hacienda este no sabía y tampoco el de Salud. La funcionaria señaló que la cancelación de la convocatoria la “soltó” un funcionario.

“El mismo secretario de Hacienda se sorprendió: ese día estábamos en el homenaje a Madero en el Palacio Nacional, le dije: ‘Oye, ¿qué sabes de esto? Yo estoy contestando chats desde las 04:00 de la mañana’. Me contestó: ‘no, pues ¿cómo? no tengo conocimiento’, Jorge Alcocer no tenía conocimiento tampoco. Esto se aclaró, se aclaró bastante. Un funcionario de tercer nivel suelta esto en un chat o en un WhatsApp, en un mail o vete tú a saber en dónde, en un comunicado”, explicó.