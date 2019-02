Podrían indemnizar a propietarios de terrenos en Malecón Tajamar

El Universal

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, admitió que será “complicado” reactivar el proyecto “Malecón Tajamar” como fue planteado y dijo que habrá de indemnizar a los propietarios que compraron predios “de buena fe” en el polígono, ubicado en la zona centro de la ciudad de Cancún.

“Yo veo difícil que el proyecto original se pueda reactivar (…) Yo veo difícil ese escenario; hay que ver qué margen de actuación tenemos, convocar a todas las partes que se sintieron agredidas por las acciones y ver cómo hacemos para que sea en beneficio de la comunidad de Cancún y que los temas sociales y ambientales se antepongan a la solución”, declaró.

Sobre las indemnizaciones a los afectados, indicó que es parte de los escenarios que deben analizarse, porque no se puede dar la espalda a “quienes de buena fe participó y hay que responderles; yo creo que si el escenario es ese, si usted compró de buena fe, yo no lo puedo dejar ‘embarcado’”.

En cuanto al monto de esa operación, explicó que deben hacer un cálculo, tomando en cuenta los intereses. A principios de febrero, EL UNIVERSAL publicó que la suma podría alcanzar entre 3 mil y 4 mil millones de pesos, contabilizando el costo de 32 de los 42 lotes vendidos a particulares, en las 74.8 hectáreas del polígono, de acuerdo con los cálculos de Marciano Carrasco, representante de dos propietarios.

Presente hoy en la colocación de la primera piedra de lo que será el centro comercial Grand Outlet Riviera Maya Mallternainment, a la altura del hotel Moon Palace, al sur de la ciudad, Jiménez Pons indicó que se busca encontrar una solución que evite enfrentamientos entre las partes involucradas en el conflicto que sigue rodeando a Tajamar.

Pese a que jurídicamente existe una sentencia que cancela la posibilidad de desarrollar en el Malecón Tajamar, hay empresarios molestos, no solo porque no podrán construir, sino porque el gobierno federal, a través de Fonatur, no ha puesto fecha para a devolución del capital invertido.

En paralelo las y los ciudadanos que ganaron la sentencia, están inconformes porque ésta no ha sido acatada, en términos de la rehabilitación del polígono y un grupo de activistas, se niega a que sea reabierta la circulación a vehículos en el sitio.

La reapertura del acceso a vehículos estaba programada para el sábado pasado, pero la alcaldesa de Cancún, “Mara” Lezama, cedió ante la presión de la activista que lidera a Guardianes del Manglar Cancún y al Movimiento Social en Pro de los Derechos de los Pueblos, quien se opuso a la medida, que ella misma había acordado con la edil.

Además, Lezama acordó con Jiménez Pons postergar la fecha de apertura, hasta poseer una evaluación de las condiciones en que se encuentra el sitio, que años atrás fue vandalizado y cuyo mantenimiento fue abandonado por el Fonatur, debido a que las suspensiones otorgadas por jueces federales le impedían modificar el estado en que se encontraba el lugar.

El director de Fonatur confirmó que esta tarde hará un recorrido por Tajamar, en compañía de la presidenta municipal, para “ver cómo está la situación actual, evidentemente hay una inversión importante que hay que ver cómo resarcimos los problemas”. Añadió que posiblemente haya que realizar reparaciones.