Sigue sin “aparecer” mobiliario que estaba en Los Pinos

El Universal

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que continúan sin “aparecer” las vajillas que se usaron para el Centenario de la Independencia de México, así como diversos enseres y bienes muebles que se encontraban en la extinta Residencia Oficial de Los Pinos.

“Sí se han encontrado las obras de arte, pero hay enseres y mobiliario que estaban en los Pinos, por ejemplo, unas vajillas de la época del centenario (de la independencia), y pues ya no están, no se han encontrado”, dijo en entrevista en Palacio Nacional.

El funcionario federal confirmó que la colección de obras de arte de Los Pinos, que se localizaron en bodegas, muy probablemente se exhibieran en lo que fue la residencia oficial de los presidentes de México.

El pasado 21 de febrero, EL UNIVERSAL dio a conocer que la colección arte de Los Pinos, conformada por 33 pinturas de artistas como Irma Palacios, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Germán Venegas, Eduardo Tamariz, Rafael Cauduro, Beatriz Ezbán, Humberto Urbán, Luis Nishizawa, José Chávez Morado y Juan Soriano, por mencionar algunos, fue ubicada en una bodega.

No obstante, en el caso de los enseres domésticos y mobiliario mencionó que ha sido difícil ubicar su paradero porque no estaban catalogadas como las obras de arte.

“Hay un catálogo de obras de arte, sobre todo los que estaban en comodato y las que fueron regaladas a la Presidencia en cada época y quedaron bajo resguardo de Los Pinos, pero todo lo demás de enseres muebles, vajillas, no estaba catalogado y no hay manera de comprobar. Simplemente ya no están”, expresó.