Meade va al Consejo de HSBC

Notimex

Ciudad de México.- El ex secretario de Hacienda y ex candidato a la Presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, fue nombrado director no ejecutivo independiente del Consejo de Administración de HSBC Holding plc, a partir del próximo 1 de marzo y por un periodo de tres años.

La institución financiera británica informó que José Antonio Meade Kuribreña, de 49 años, también será nombrado miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo.

El ex canciller mexicano es actualmente comisionado de la Comisión Global de Adaptación y realiza actividades de consultoría, financiamiento de proyectos y actividades académicas.

Señaló que Meade Kuribreña tiene una amplia experiencia en administración pública, banca y política financiera.

Refirió que entre 2011 y 2017 ocupó cargos de nivel de gabinete en el gobierno federal de México, entre los cuales se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Energía.

“Él trae consigo una gran cantidad de experiencia adquirida en varias áreas clave de políticas y su experiencia y conocimiento de América Latina serán de gran importancia para HSBC, dada la importancia que otorgamos a la región”, dijo el presidente del Grupo HSBC, Mark Tucker.