“Si no tiene pruebas, que mejor se calle”, responden a Marko Cortés

El Universal

Marko Cortés/ Foto: Archivo

El coordinador de los diputados federales de Morena en Puebla, José Guillermo Aréchiga Santamaría, calificó de irresponsable al líder nacional del PAN, Marko Cortés, por acusar, sin pruebas, que el hecho en el que murieron la ex gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su marido, el senador, Rafael Moreno Valle, fue provocado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Guillermo Aréchiga señaló que es una declaración desesperada por la caída en picada que ha tenido el PAN en las preferencias electorales de cara al nuevo proceso electoral que se avecina en la entidad poblana.

“Me parece francamente irresponsable, se me hace una declaración que deja ver la desesperación por la caída en picada que tiene su partido en el estado e irresponsable porque no se vale señalar un tema de esta naturaleza si no hay pruebas contundentes de un dicho tan grave como el que está siendo Marko Cortés”, dijo el legislador de Morena.

Agregó que Marko Cortés busca sacar raja política de una desgracia lamentable y dijo que si no tiene pruebas que mejor se calle.

“Si no tiene bases que mejor se calle, frente a un hecho como este lo que tenemos que hacer es exigir que se esclarezca lo antes posible las causas que motivaron esta lamentable desgracia, pero me parece que si no hay pruebas es muy grave pretender enturbiar el ambiente político que se está dando en Puebla”, determinó.

“Busca sacarle raja política y reposicionar a su partido en el contexto de una elección en la que no se ven con las más mínimas posibilidades, toda la información que fluye al respecto nos lo señala y muy irresponsable esta declaración”, agregó.