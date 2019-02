Walmart asegura que opera con normalidad, pese a posible huelga

El Universal

Pese a las amenazas de huelga, la cadena de tiendas de autoservicio Walmart opera con total regularidad, y está abierta al diálogo, afirmó su corporativo.

De acuerdo con Reuters, el sindicato Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares que agrupa a trabajadores de 121 contratos colectivos en 10 estados del país de dicha tienda, amenazó con iniciar una huelga en marzo próximo si no se mejoraban las condiciones salariales de los empleados. La petición que hacen es de aumentar en 20% los niveles salariales para los cerca de 8 mil trabajadores.

Al respecto, el corporativo de Walmart dijo: “nuestras tiendas están operando de forma regular. Para Walmart, reinvertir en los salarios y beneficios de nuestros asociados es una prioridad y vemos cómo positiva la apertura al diálogo del sector laboral”.

El 1 de enero se registró un alza a los salarios mínimos en México de 88 a 102 pesos diarios, y en frontera a 176 pesos, lo que provocó que en varias maquiladoras del país pidieran un aumento salarial de 20% y un bono.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, casos como estos muestran qué hay sindicatos que confunden la defensa de los derechos y obligaciones por presiones sociales.

“Deberían ser las negociaciones en un estado de derecho sólido, en un estado de derecho de certidumbre, pues no deberían de prosperar las huelgas donde no están relacionadas con los incrementos ni con la competitividad ni la productividad y mucho menos con las condiciones que no han sido contratados previamente”, afirmó.