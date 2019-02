Universidades deben regresar mil 315 mdp: ASF

El Universal

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó recuperaciones probables por mil 315 millones de pesos que deberán reintegrar 20 universidades públicas estatales correspondientes a recursos que les fueron entregados durante 2017; en 14 casos, promovió responsabilidades sancionatorias por el uso de estos recursos.

Son las universidades de Guadalajara, Nayarit y Zacatecas las que tendrán que regresar la mayor cantidad de dinero, para una bolsa total de 935 millones 100 mil pesos.

En su tercera entrega sobre la revisión que hizo a la cuenta pública 2017, la auditoría promovió la aplicación de sanciones en contra de funcionarios de las universidades por el uso de los recursos públicos.

Esto quiere decir que la Auditoría dio vista a los órganos internos de control de la dependencia que está siendo auditada, de manera que estos decidan si buscarán interponer sus propias denuncias o sancionar administrativamente al servidor público con amonestaciones, inhabilitaciones o suspensiones.

De acuerdo con el reporte de la ASF se promovieron 42 responsabilidades sancionatorias y las que tuvieron un mayor número de estos reportes fueron la Universidad de Colima, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Autónoma de Coahuila. En el caso de las universidades que deberán reintegrar fondos por 935.1 millones de pesos, en el caso de la Universidad de Guadalajara, se encontraron probables daños a la hacienda pública por 303.7 millones de pesos que no se habían pagado, por lo que la institución deberá demostrar que se comprometieron y devengaron la totalidad o reintegrarlos.

El caso de Nayarit, se registraron observaciones por 435.22 millones de pesos integrados por: 112.014 millones de pesos por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto incurrido; y 323.21 millones de pesos por efectuar erogaciones no financiables con los recursos del subsidio; mientras que la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” tendrá que comprobar o regresar 193.19 millones de pesos.

El caso más grave es el de la Universidad Autónoma de Nayarit por la cantidad de dinero observado: “Las observaciones determinadas originaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por no contar con una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos, no cancelar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda ‘Operado’ y no reportar la totalidad de los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, encontró el auditor.

En lo general, las dos principales irregularidades detectadas en la fiscalización al programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales son los recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación que representan el 26.3% del monto total observado; en segunda son los recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa.