Daniela Castro demanda a tienda que la acusó de robo

El Universal

Daniela Castro/ Especial

Daniela Castro informó hoy que levantó una demanda contra la tienda que la acusó de robo en Estados Unidos y por la cual fue arrestada en el 2018.

La actriz mexicana habló para las cámaras de “Despierta América” y comentó que sus abogados se están haciendo cargo del caso, luego de que la tienda de prestigio Saks OFF 5th de San Antonio, Texas la acusara y demandara en diciembre del año pasado.

“Sí, me afecto, porque la verdad es que con 30 años de carrera y vivir una injusticia como la que viví pues no fue sencillo, sin embargo siempre estuve de pie, me considero una mujer guerrera, me considero un ser humano con que las malas experiencias para mi siempre han sido mis mayores impulsos, entonces para adelante”.

“Sí hay contrademanda”, confirmó quien fuera protagonista de la telenovela “Cañaveral de pasiones” quien no quiso revelar qué era lo que le exigía a la tienda “De eso se encargan mis abogados”.

El fiscal que llevaba el caso de Castro, de 49 años de edad, desestimó los cargos que enfrentaba tras no encontrar pruebas que la señalaran como culpable de haber hurtado mercancía valuada en 700 dólares.

Tras ser apresada la mexicana pagó 800 dólares para salir libre bajo fianza y seguir su caso en libertad.