45 mil fans asisten al primer día del festival Tecate Emblema

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La lluvia cayó, los horarios se movieron y aun así los fandoms resistieron. Directioners, rebeldes, seguidores de Cazzu y jonatics caminaron entre escenarios del Tecate Emblema 2026, donde el pop, la nostalgia y el trap convivieron bajo un cielo que por momentos puso a prueba a los más fieles.

Louis Tomlinson y la resistencia del público en Tecate Emblema

Los primeros en marcar territorio fueron los directioners. Cerca de las 21:50 horas, Louis Tomlinson, el británico de cabello castaño y pasado en One Direction, apareció en el escenario principal después de que una espiral azul se dibujara en las pantallas y un video mostrara apenas una silueta entrando a un auto.

Para cuando llegó su turno, la lluvia ya había cedido y la noche acompañaba: fría, pero no tanto como para obligar a sacar los suéteres. Los impermeables, antes indispensables, colgaban ya de algunos brazos.

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Entre el público había una mezcla de calma y ansiedad. La espera por el ex One Direction tensó el ambiente hasta que arrancó la música y él salió sin mediar palabra.

Trap y nostalgia en el escenario principal

Con un look de brit pop, gafas oscuras y un conjunto deportivo, lanzó "Lemonade" y "On fire", mientras miles de fans coreaban, gritaban y levantaban los brazos con cada explosión de pirotecnia que iluminaba el cielo sobre el Autódromo. Entonces, finalmente hizo una pausa.

"Ciudad de México, déjenme empezar por decir que amo a su país, es jodidamente genial que me inviten a estos festivales, los amo, esta es una sentimental", dijo antes de cantar "Saturdays".

Con las manos en el aire y algunas lágrimas asomándose en los rostros, los fans acompañaron el tema. Aunque el público era menor al que minutos antes había despedido a la argentina Cazzu, la intensidad de los gritos y los coros hacía recordar los años en que One Direction dominaba la escena internacional.

Hubo quienes lo seguían desde los años de One Direction, pero también quienes corearon sus canciones solistas con la misma intensidad, entre gritos, celulares en alto y algunos rostros llorosos. La entrega del público dejó buen precedente para el concierto que el británico dará en 2027.

Cazzu tomó antes el escenario con tambores, malambo y un grupo de bailarinas que asemejaban un escuadrón de Adelitas.

Vestida de negro, con la seguridad de quien sabe dominar la tarima, abrió con "Vidala del Crispín" tras un retraso provocado por la lluvia, mientras sus fans se apretaban le gritaban: "¡Jefa!".

La argentina mezcló romanticismo y trap, agradeció al público por resistir el clima y dedicó "La cueva" a quienes tenían "el corazón lastimado".

"Es un placer estar con ustedes acá, con la lluvia, como sea, gracias por estar acá", dijo.

Antes, Christian Chávez encendió la nostalgia de RBD, algunos con playeras, carteles y canciones aprendidas desde los años 2000.

"Ya que se pongan de acuerdo, güey, no puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar", dijo.

*45 mil 378 fans disfrutaron del primer día del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de acuerdo con cifras oficiales.