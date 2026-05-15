Acción, reestrenos y terror: las opciones para ver en cine

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La

muestra que la

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no necesariamente se basa en fechas específicas, sino que simplemente busca"En la zona gris"Contrate a un director que muchos consideran de culto por su manera especial de ver la acción con películas como "" y ""; después a un actor que fue un superhéroe durante una década y responde al nombre de; a otro que ha hecho de todo en su carrera comoy una de las actrices latinas —mexicana con orgullo— que más ha disparado y sido cruel en pantalla, llamadaAsí, con ese menú, fue que se hizo esta cinta que para losvendrá a consolidarque empezaron con "Michael" y siguieron con "El diablo viste a la moda 2", y que tiene como misión, además, ser puente taquillero para la llegada de "y Grogu".La cinta sigue a unque opera en secreto y es enviado a una misión que luce imposible y en donde tendrá que hacer uso de toda suposibles para sobrevivir.interpreta a Sid, el disciplinado operativo británico enamorado del combate;es Bronco, un arrogante especialista en extracción estadounidense; yes la supervisora.En unapara "", Eiza narró que Ritchie es alguien que puede cambiar todo un, con tal de que la historia funcione como visualiza. Ella misma batalló para aprenderse un monólogo de 10 páginas, el cual estudió por más de 100 días, para que el día del llamado se rehiciera todo.La mexicana dice que su personaje requirió, algo que no desconoce luego de haber colaborado en títulos como "Battle Angel", "Baby: el aprendiz del crimen" y "Godzilla vs Kong".", original yPor sólo una semana llegan estas películas icónicas en el mundo de la aviación militar. Se aprovecha el(si la vio en cines, ya le duelen las rodillas) de la primera entrega que catapultó acomo uno de los actores de acción más rentables de Hollywood, muchos años antes de la saga "".En esa primera cinta, Cruise y el ya desaparecidohicieron soñar a varios con las alturas y lo que en ese momento se consideraba viril. De hecho, elreconoció que con el estreno del filme se incrementó el reclutamiento de jóvenes, aunque varios de ellos no cumplían con las habilidades físicas requeridas.El tema "", interpretado por el grupo, alcanzó los primeros lugares eny la historia fue tan potente que algunas de sus secuencias fueron parodiadas por Charlie Sheen en la comedia fílmica "Loca academia de pilotos"., director de "", "" y "Hombre en llamas", fue el cerebro detrás del largometraje.La, ubicada justo tres décadas después, muestra al personaje de Tom haciendo todo lo posible para no ser ascendido y quedarse en tierra. Una misión secreta lo hará echar mano de todas sus habilidades comopara salir adelante.¿Se acuerda del Jesucristo hablando en la cinta de"Belzebuth"? Pues su directorregresa con una nueva historia del género, pero ahora poniendo como protagonistas a dos pequeños que se quedan una noche solos en una casa donde hay algo que no puede verse, pero sí sentirse.La historia coloca acomo muchos de la vida real: el mayor le hace la vida imposible al chico, lo intenta asustar y de alguna manera lo amenaza. El más pequeño desea vengarse, así sea usando unaque, cuando se dispara, la gente que la ha visto no ha evitado gritar, igual que cuando sale un terribleLa película llega con el antecedente de haber ganado en festivales como. ¿Rara la fecha para su lanzamiento? Podría ser; la lógica indicaría que lo mejor sería cercano aly Halloween, pero México es considerado dentro de los dos mercados más importantes para el cine deen el mundo, junto con Corea del Sur.