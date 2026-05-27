Addis Tuñón responde a Maribel Guardia por tutela de José Julián

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).-

ha manifestado su

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con el hecho de que la periodistala suceda como tutriz de José Julián Figueroa, su nieto. Además, ha puesto en duda la ética y profesionalismo de la comunicadora, al señalar un supuestodebido a su participación en el proceso legal por la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, argumentando que la información relacionada con el caso estaría llegando al programa donde trabaja."Tengo 30 años trabajando en el medio, en ese tiempo he generado portadas, exclusivas y me he ido edificando una trayectoria; el asunto con Maribel lo conozco como familiar desde hace 10 años y no lo revelé; como periodista, como todos los medios, lo cubrí desde hace año y medio, y lo que he aportado públicamente ha sido, no cuestiones que de manera familiar sigo conservando en total discreción; entonces mia esto: mi carrera no inició con este escándalo y no terminará con este escándalo, porque antes de profesionistas somos personas y como familia sé que estoy del lado correcto", dijoLa inquietud de la actriz costarricense sobre un supuestoen la figura desurge debido a que es tía de, viuda de Julián Figueroa, y considera que podría priorizar los intereses de su sobrina en lugar de los de José Julián Figueroa, quien actualmente se encuentra en medio de una disputa relacionada con lade Julián Figueroa.Sin embargo, el abogado, representante legal dey del menor, consideró que el argumento resulta contradictorio, ya que señaló quetambién fue designada en su momento como tutriz teniendo cercanía con el entonces albacea,, quien además es su esposo."Lala peleó desde elformalmente, luego interpuso cinco demandas de controversia familiar peleando la, que le fueron rechazadas; la primera está fechada el 11 de noviembre de 2024 y la presentó hasta febrero, tiempo en el que se supone que vivían en armonía todos", explicó Lozano Gracia.también aclaró queeconómicos ni propiedades que formen parte de lade José Julián Figueroa, debido a que esa responsabilidad corresponde al albacea, cargo que actualmente continúa bajo la figura de. Explicó que su papel será supervisar que se cubran las necesidades y el bienestar del menor."Lava a estar sujeta al criterio de un, con las reglas legales del código que se van a aplicar puntualmente.va a cumplir con sus, la otra persona con sus obligaciones de curador, y veremos quién quedará como albacea, pero estaremos vigilantes de que los tres cumplan sus obligaciones como establece la Ley y elcomo rector del proceso", explicó el abogado.Aunque se ha mencionado que lade Julián Figueroa podría ascender aafirmó que actualmente no existe una cifra exacta, ya que, según dijo,no ha presentado hasta ahora reportes oficiales sobre los bienes.Fuequien hace un año destapó públicamente ladeUno de los temas que más ha dolido aes la imposibilidad de convivir con su nieto José Julián Figueroa. Sin embargo, de acuerdo con el abogado, esta situación no obedece a una decisión deni de, sino a medidas determinadas por un"Haypor unque dice que no, porque no es conveniente por laque se ejerció; entonces hasta que unno decida lo contrario, pero lamentablemente hay antecedentes de laque se ejerció en contra del niño al haberlode su madre", comentó el abogado.También señaló que desde el inicio intentó abrir un canal deconpara encontrar una solución sin llegar a unaPor su parte, la actriz ha reconocido que ha tenido que aceptar la situación y afrontar unemocional tras la pérdida de su hijo Julián Figueroa."Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño; hay momentos en la vida en los que tienes que aprender a, porque si no te vuelves loco. Me ha tocadodesde lo de mi hijo, que ha sido el trago más amargo de mi vida, con el ala rota, con el corazón partido en dos; lo del niño me duele muchísimo, pero mi corazón ya sabe de", expresó.