Aislinn Derbez publica foto con ex Mauricio Ochmann

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron suspirar de nuevo a los fans de su relación, la expareja, que se separó en 2020 tras seis años juntos y una hija en común, volvió a aparecer junta en una romántica foto en la que la actriz aparece abrazando a Mauricio del cuello mientras comparten miradas llenas de amor.

Por unos segundos, al ver la fotografía y no notar que se trata del promocional de la película "Hasta el fin del mundo", muchos pensaron que Aislinn y Mauricio habían regresado, que se dieron una nueva oportunidad en el amor.

Se conocieron en 2014 durante el rodaje de la película "A la mala" y formalizaron su noviazgo ese mismo año. Se casaron el 28 de mayo de 2016 en una ceremonia íntima en Tepoztlán, Morelos.

Su hija Kailani nació el 25 de febrero de 2018, y dos años después anunciaron su separación como pareja, aunque su relación ha sido amistosa, cordial y cercana por su hija.

La foto de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann compartieron el póster de la película "Hasta el Fin del Mundo" que se estrena en cines el 23 de mayo, un proyecto que dijo la actriz, se escribió en un momento de la vida y se está contando en otro.

Aislinn hizo hincapié en que el filme es especial, es una historia de amor que habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta, aquellos que cambian, se rompen, se transforman y sigue siendo parte de la vida.

"Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto. Y tal vez por eso 'Hasta el Fin del Mundo' tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos que no caben en una etiqueta. Los que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos. Qué cosa tan rara y profundamente humana es mirar una historia de amor desde otro lugar de la vida. ¡Y hoy por fin la compartimos con ustedes!"

Ochmann celebró que por fin puedan compartir la historia con el público.

"Que bonito y especial ver materializado este proyecto juntos".

Pese a la explicación de ambos actores, los comentarios se empeñaron en aplaudir el posible regreso de la expareja con comentarios como:

"¿Pero ahora si van a dar alcohol en su boda o no?". "Los que votamos que regresen". "Siento que mis papás se volvieron a juntar". "Ya no jueguen con nuestros sentimientos". "Después de Lucero y Mijares, ahora ustedes van a ser la expareja que todos queremos que vuelvan". "Tú si puedes regresar con tu ex".

Aislinn confesó que los comentarios la estaban haciendo reír mucho, y eso sí, fue clara al decir que la foto no era productor de Inteligencia Artificial (IA).