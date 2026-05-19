Alejandra Ávalos aclara vínculo con René Franco en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).-

reconoce que, en la actualidad, está dándose una oportunidad de

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pues, a pesar de que se han tratado por años, en esta ocasión, lo hacen desde un, aunque la cantante admite que, hasta el momento, no tienen el título de novios.Son varias las ocasiones en que laha sido cuestionada acerca de cuál es elque la une al conductor y, honesta, Ávalos explica que le gusta ser cortejada y Franco le ha demostrado ser un hombre detallista, como le contó aen "Todo para la mujer"."Soy de las mujeres que, yo quiero que haya toda una cosa de, lo que sí me gusta de él, es que sí es muy caballero, Maxine. Es una persona educada, es caballeroso, lo admiro en lo que hace".Y, aunque, entre los dos, todo pareciera transcurrir sin ningún tropiezo, aún; en una, Ávalos contó que no existe un título formal que explique el tipo que relación que los une."Nos estamos conociendo, no te puedo decir qué nombre tiene esa relación, hay una afinidad, hay una, un, un gran cariño, pero vamos a ver qué pasa, apenas estamos".Y, aunque, entre los deseos de la actriz, está el de vivir unay duradera, niega que, como se ha dicho en algunos medios, luego de una declaración sarcástica que hizo con Woodside, estén planeando tener un hijo a través de un, ya no sólo por su edad, sino porque ella ya vivió la etapa materna."Sí quiero una persona que sea, que esté conmigo todo el resto de la vida, alguien con quien tener una, me encantaría tener una relación más permanente, porque mis relaciones siempre fueron muy cortas, pero, obviamente ustedes ven mi edad,, ya no estoy en edad ni en condiciones de ser", ahondó.