Alejandra Guzmán emocionada por posible embarazo de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

aprovechó la presentación de su

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" para hablar de la reconciliación con su hija Frida Sofía y de su supuesto embarazo que tiene muy contenta a la cantante, quien podría debutar como abuela a los 58 años de edad.La rockera aseguró que lacon la nieta deestá en buenos términos, dijo que hay comunicación al grado de que recibió felicitaciones en el Día de la Madre."Con mituve mucha paz, ya hablo con ella, meeste día de las madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que pues en algún momento también yo fui una rebelde y yo también le dije a mi mamá, es que no estabas, una vez me acuerdo que dijo, 'yo hice muchos sacrificios, incluyendo a mis hijos' y me quedé helada porque es verdad, pero", aseguró.Sobre losde Frida, Alejandra hizo el comentario de que según los rumores el bebé está cerca, incluso compartió haberlepor los meses de gestación que tiene, pero sin mencionar si hubo respuesta."La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre que yo hiciera la mía, pero creo que soy abuela, hay rumores, creo que deberíamos de preguntarle a Frida, porque ayer le puse, '¿cuánto tienes?' No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo y pues no quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a, voy a ser muy yo,", confesó.Sobre laque está estrenando y que tiene el retrato decreado porcomo portada, la cantante dejó saber que dicho cuadro se encuentra actualmente en Estados Unidos siendo restaurado y próximamente lo mostrará cuando el trabajo termine.El tema "", dice, fue escrito por ella hace más de un año, cuando finalmente se atrevió a vivir elpor la muerte de la primera actriz sin la ayuda de otras sustancias como el alcohol."Lo hice después dey de realmente, lo quise hacer así, en mis cinco sentidos, así es como se debe de vivir y sentir, me sientocon todo lo que viví y con ella los últimos años", explicó.