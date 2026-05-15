Alejandro Jodorowsky cierra su etapa teatral con El gorila en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- El lazo fraterno entre un padre y un hijo se manifiesta en la vida de distintas maneras; algunos son a través de una afición, como el futbol, un oficio o profesión, inclusive por los gustos adquiridos, pero el lenguaje que eligieron

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para manifestar su cariño fue el"Cada que estoy enestoy con mi padre de cierta manera, porquelos dos que hay cosas que compartimos de una manera casi astral, además Alejandro me dijo que volvió alpor mí, para hacer obras conmigo", comentócon orgullo.Muestra de esa unión está la puesta en", que se presenta hasta el 17 de mayo en elOrientación Luisa Josefina Hernández, del Centro Cultural del Bosque; con la cualse despide del, porque a sus 97 años sus intereses van más por la creación literaria, según explicó Brontis."Para mí siempre ha sido un sueño traer esta obra a México, primero por cariño porque desde 2011, por la filmación de una película llamada "Táu" (2012), de Daniel Castro Zimbrón,acá; y segundo, porque tal vez pueda aportar algo aquí, y si mi trabajo interesa encontrar la forma de compartir, ya sea dirigiendo, enseñando o lo que sea, además mi familia tiene mucho arraigo a México"." muestra cómo un simio, al ser arrancado de su entorno natural para ser llevado a cautiverio, comienza a replicar comportamientos humanos para sobrevivir, pero en el proceso se convierte en un crudo reflejo de la condición humana, además de una reflexión sobre la libertad, la conciencia y los límites en la sociedad actual."En "" el tema es lalo que eres para, con el fin de, cariño y aceptación, algo que todos vivimos en algún punto de nuestra existencia".Brontis explicó que fue encuando él y su padre,, decidieron montar poresta puesta en. Originalmente estaba en italiano, luego se tradujo a varios idiomas, incluido el español; y se convirtió en laentre ellos. La primera fue "Ópera Pánica", que reunió a los tres hermanos en: Adán, Cristóbal y él; y la segunda fue "Sueño sin fin"."Mi padre me dijo: ´Tengo el deseo desde los 70 de adaptar este cuento de Kafka y llevarlo al escenario´. Él hizo una primera tentativa con, pero no funcionó; sin embargo, el actor la siguió presentando con el trazo escénico dey posteriormente se la pasó a, quien la lleva de manera muy honorable desde hace 40 años. Ya lo fui a ver, fue un placer y muy conmovedor verlo; pero al querer mi padre llevarla más allá pensó que yo era el actor ideal para realizarla".Brontis explicó que esto no fue por mero nepotismo, sino porque ambos ven la forma de hacerde la misma manera, desde la corporalidad y hasta el hecho de que hacer, al menos para ellos, es una manifestación de la, aunque sea una tragedia la que se esté representando.