Alex Bisogno acusa a Pati Chapoy de mercenaria en TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

no se quedó callado ante la reciente entrevista que dio

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en la que habló mal de él, aseguró que había saqueado el departamento de su hermano fallecido, que se había robado muchas cosas, hasta la cafetera, algo que Alex niega rotundamente y lanza unaclara a la conductora de "Ventaneando".Atrás quedó la buena y cordial relación que había entre Chapoy y Alex, el hermano de Daniel, quien fue parte del programa de TV Azteca hasta febrero de 2025, cuando falleció por complicaciones tras un trasplante de hígado.de los espectáculos y por rating es capaz de cualquier cosa, y porde mucho más", dijo molesto en el programa de televisión "Chismorreo".Alex aseguró que yaque los ataques de la periodista, en contra de él y de su, continúen."No voy a permitir más dolor en mi. Sus ataques solo hablan de su decadencia como periodista como profesional, pero sobre todo como ser humano. Atacar a mi hermano incluso fallecido en tantas ocasiones me parecey si lo hace con él que me puedo esperar yo", dijo.Alex calificó delo que, madre de la hija de Daniel, le ha dicho asobre él y su; y se sinceró sobre lo que piensa de ella:"Usted no quiere a nadie, usted es una, que gusta destruir a las personas que le estorban".Tachó a Chapoy de"Ahora entiendo porqueporque para una persona tan, tancomo usted, el único Dios que existe es usted mismo".Para Alex, Pati no representa los valores que tiene TV Azteca, empresa en la que trabaja desde hace décadas; consideró que esque utiliza susy que nadie le ponga un alto; sin embargo, confesó que se quedara sentado viendo como elhace su trabajo.Considera que el público no es tonto y que ya saben quién es, pues afirmó, que basta ver cómo la tratan en, todo lo que dicen sobre ella.Alex, quien no tiene relación ni cercanía con su excuñada, ni con su sobrina, aseguro que, la persona a la que Chapoy ha defendido por sobre todas las cosas, va a terminar por hundirlaEstá seguro que todo lo que la ex de Daniel le dijo son. Afirmó que él no ha robado cosas del departamento de su hermano, ni ropa, ni zapatos, ni botellas de alcohol; añadió que se trata de laque ocurrió semana antes de la muerte del conductor, y sobre ello hay una"Demuestre que yo robé algo la casa de Daniel demuestra que yo tomé arte de su casa, Daniel ni arte tenía. Demuéstrame que yo tomé botellas de alcohol", expresó frente a la cámara.En la parte final de su discurso, Alex lanzó unapara, le dijo que si tanto quiere hablar de una, se podría hablar de la suya, donde hay historias de traiciones, nepotismo y abusos."Ya que tanto le gusta hablar de las familias podemos hablar de la suya, le garantizo que hay mucho más que cortar que de la mía y ahí sí encontraremos traiciones, nepotismo, mantenidos y hasta algunos hermanos abusivos; no me haga platicarlo".Y aprovechó para recomendarle que invite a comer a, que la tome en cuenta, pero fuera de "Ventaneando", pues hasta ahora solo la ha tomado en cuenta para"Si alguien estáaquí no soy yo, es usted".cuestionó a Chapoy: "Si quiere que yo siga hablando la que va a seguir perdiendo es usted... Como ela sus colaboradores y hasta información del caso de... No me gustaría meterla en más problemas señora... usted dice, ¿le seguimos o le paramos?"