Alex Fernández se deslinda de disco homenaje a Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).-

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a su abuelo; el hijo de Alejandro Fernández, "El Potrillo", recibió mensajes en redes cuestionando su participación y elección de colaboraciones que aparecen en ": Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1".El disco reversiona varios de sus éxitos al, producción que fue supervisada porJr., el hijo mayor de Chente; el material fue presentado hace unos días, y entre las colaboraciones se encuentra la dey su marido,Durante la presentación del material, tantocomoexpresaron su satisfacción por ser parte de dicho material, la hija de Pepe Aguilar incluso compartió una anécdota junto a Chente, cuando le regaló un caballo tras enterarse que se había muerto el que tenía.Sin entrar en detalles,quenada que ver con el material ni tampoco con las colaboraciones."Comunicado aclaratorio. Por los mensajes que me están llegando, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco. Gracias por su cariño y apoyo".Además de, el álbum reúne colaboraciones con figuras delcomo Edén Muñoz, Yuri, Jorge Medina, Josi Cuen, El Fantasma. Además, agrupaciones como Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón, La Adictiva y Los Recoditos.