Alexa Hoffman acusa a Héctor Parra y revela otra víctima

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

, la hija menor del actor

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, y quien lode presunto abuso, asegura que no sólo ella fue víctima de, también una amiga a la que ella invitó a su casa de su papá.está en la cárcel, fuea una pena dede prisión por los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual en contra de su hija, Alexa.El actor fueentras serpor su hija y su expareja,, de cometer estos actos durante la infancia y adolescencia de Alexa.Mientras que Daniela, la hija mayor de Héctor siempre ha defendido la inocencia del actor,lo contrario, y en unacon el creador de contenidos), habló sobre lo que vivió con su padre.¿Qué dijo Alexa sobre su padre, el actorEn laque saldrá la noche de este miércoles,habla de lo que vivió con su padre, del juicio y de cómo es su, cuando tiene de su lado a mucha gente pero también cuenta conque ponen en duda su testimonio, empezando por su hermana Daniela, con quien no tiene relación.Alexa se sinceró en el podcast "" y dijo que a veces sesi debió o noa su papá"Algo que también me ha hecho comoen elporque muchas veces he dicho que ya no puedo o de que si hubiera sabido que iba a ser así no hubiera".Reveló, entre, que se sienteporque una persona que quiere mucho también habría sufrido abuso por parte de"Después me enteré de que no fue solo a mí sino a alguien que a la fecha quiero mucho", expresó.Detalló que esa persona se loa su; los hechos habrían ocurrido una vez que estaban en la casa de"Esa persona se lo dijo a mi mamá y eso meen el alma, el saber que yo llevé a esa persona a esa casa y que como por mi culpa vivió lo mismo que yo... Yoa esa persona a casa de mi papá y tambiénde ella".aplaudió lade su hija y le dedicó unen redes, donde expresó que estáde la mujer en la que se ha convertido."Mi vida hermosa. No puedo estar másde ti, y esa chiquita a la que hoy le has hecho justicia está profundamentede ti en la mujer en la que la has convertido, la más fuerte, la más valiente, la más honesta, la más noble, la más buena y no terminaría nunca de decirte todo lo que eres. Gracias por ser esepara que nadie más pase por lo que tu tuviste que pasar. Mi niña hermosa te admiro tanto y gracias por escogerme a mí para caminar esta vida juntas. ¡SI SE PUEDE! TE AMOOOO", se lee.Ellegal dese encuentra en una, en la resolución de un. Este recurso fue admitido a finales de 2025 y es la herramienta con la que subusca revertir la condena dede prisión por corrupción de menores y abuso sexual.