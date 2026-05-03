Alexis Ayala habla sobre Cynthia Aparicio tras meses separados

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-

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hace sólo un mes, cuando la actriz finalizó con las grabaciones de la actual telenovela en que participa, motivo por el que su esposo mostraba entusiasmo de reencontrarse con la joven, con quien compartió casiElfue captado en un evento, ahí habló de Cynthia, como si nada estuviese sucediendo en su matrimonio, al reconocer que, su nueva etapa en redes sociales, comofue gracias al impuso de su pareja."Empecé a jugar más con la manera en que me visto y estar cambiando los outfits, y todo eso, porque creo que, de repente, hay que renovarse mucho, en cuanto a uno y Cynthia me decía ´si ya te saliste (de ´LCDLFM´), empiézale a dar a la moda masculina, a que tú hagas tu propuesta, indagar qué tienes (de ropa) y demás", contó.Y, cuando fue cuestionado acerca de que Aparicio estaba por, luego de permanecer varios meses residiendo en San Luis Potosí, donde se grabaron las escenas de "Mi rival", donde la joven da vida a Dalilah Fuentes, Ayala mostró gran entusiasmo.de reunirse, nuevamente, con su esposa, contó a la prensa que, antes de regresar a casa, Cynthia viajaría a Oaxaca para asistir a la boda de una persona muy allegada a la actriz pero, sin importar el poco tiempo que pasara con ella, mientras hacía escala en el aeropuerto de la CDMX, acudiría a pasar un rato a su lado."De aquí de la cena, me voy al aeropuerto porque llega del viaje que se fue a hacer con su papá, voy por ella, me quedo en el aeropuerto con ella dos otres horas porque, de ahí, se va a Oaxaca, a una boda de una persona que conoce de toda la vida, pero yo tengo, entonces no voy a la fiesta, pero me voy a estar con ella las tres horas a invitarla a desayunar o no sé", dijo sonriente.Fue el pasado jueves, 30 de abril, cuando la revista "Hola" publicó la exclusiva del actor, quien reveló que se encontraba, por elección de ella y, usando las alas, como una metáfora, expresó que a Cynthia le habrían crecido demasiado y había decidido seguir el vuelo sin él.comenzaron a salir en 2021, época en que eran parte del elenco de "Si nos dejan" y, tras darse una oportunidad como pareja, se casaron en noviembre de 2023.