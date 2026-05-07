Alexis Ayala revela causas de separación con Cinthia Aparicio
El actor de 60 años pidió respeto para su exesposa y aclaró que no hay conflicto.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).-Alexis Ayala se sinceró sobre lo que ocurrió entre él y su aún esposa Cinthia Aparicio
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para que decidieran divorciarse tras casi tres años de matrimonio, el actor de 60 años y la actriz de 33 pidió que se detuviera el "hate" en contra de su ex, y que quien quisiera tirar odio, se lo tiraran mejor a él.
Ayala fue quien reveló, hace unos días a la revista "Caras", que estaba viviendo un proceso de separación, y que había sido Cinthia, quien ya no lo vio a él volando a su lado.
"Estamos separadosCinthia Aparicio y yo. Ella tomo? la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así? que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y esta? bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga", expresó.
Su revelación disgustó a algunas de sus fans; cibernautas le han escrito comentarios a la actriz criticando su decisión; aseguran que solo se interesó en Alexis por conveniencia, que quería tener fama.
Por lo que Ayala pidió que si quieren tirar "hate", ahí está él.
"Si quieren tirarle a alguien, tírenle a Alexis Ayala, tengo 40 años de carrera, tengo la piel más gruesa que nada, soy un tiburón blanco en estos mares", expresó.
Pidió respeto para Cinthia y dejó claro que entre ellos no hay un pleito y lo que sí hará será respetar el amor que vivió con ella, cómo lo vivió, y ahí es donde está su respeto y su admiración, pues aclaró que siempre será su mayor porrista, y dejó claro que le encanta que crezca y que vuele.
"Ahorita va a volar sola pero ese camino lo hicimos juntos; lo dije siempre, no estoy con ella para quitarle los sueños, yo también tengo sueño, hay cosas que yo ya viví, nos replanteamos y eso se vale en la vida", aclaró.
Alexis Ayala aseguró que se encuentra tranquilo, al igual que Cinthia, con la decisión que tomaron sobre tener ahora caminos diferentes; reconoció la importancia de la convivencia y dijo que sólo ésta propicia cosas como el afecto, el cariño y el amor.
Confesó que en los últimos tiempos entre él y Cinthia lo había convivencia, lo que los llevó a la separación.
"Lo único que provoca el cariño, afecto y amor es la convivencia y también la convivencia de repente rompe el cariño, el afecto y el amor; aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo y se vale que nos hayamos replanteado".
Alexis cerró diciendo lo importante que ha sido Aparicio para él.
"Ella fue y será el amor en mi vida y eso, me puedo morir mañana y decir: sí viví un amor bonito".
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