Alexis Ayala revela causas de separación con Cinthia Aparicio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).-

se sinceró sobre lo que ocurrió entre él y su aún esposa

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para que decidierantras casi tres años de matrimonio, el actor de 60 años y la actriz de 33 pidió que se detuviera el "hate" en contra de su ex, y que quien quisiera tirar odio, se lo tiraran mejor a él.Ayala fue quien reveló, hace unos días a la revista "Caras", que estaba viviendo un, y que había sido Cinthia, quien ya no lo vio a él volando a su lado."Estamosy yo. Ella tomo? lade que ya no estuviéramos juntos, así? que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella yaa su lado y esta? bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre unde lo que ella haga", expresó.Sua algunas de sus; cibernautas le han escritocriticando su; aseguran que solo se interesó en Alexis por conveniencia, que quería tener fama.Por lo que Ayala pidió que si quieren tirar "hate", ahí está él."Si quieren tirarle a alguien, tírenle a, tengo, tengo laque nada, soy un tiburón blanco en estos mares", expresó.Pidióy dejó claro que entre ellos no hay un pleito y lo que sí hará será respetar elque vivió con ella, cómo lo vivió, y ahí es donde está su respeto y su admiración, pues aclaró que siempre será su mayor porrista, y dejó claro que le encanta que crezca y que vuele."Ahorita va apero ese camino lo hicimos juntos; lo dije siempre, no estoy con ella para quitarle los sueños, yo también tengo sueño, hay cosas que yo ya viví, nos replanteamos y esoen la vida", aclaró.aseguró que se encuentra, al igual que Cinthia, con laque tomaron sobre tener ahora; reconoció la importancia de lay dijo que sólo ésta propicia cosas como el, el cariño y elConfesó que en los últimos tiempos entre él y Cinthia lo había, lo que los llevó a la separación."Lo único que provoca el cariño,es lay también lade repente rompe el cariño, ely el; aquí lo que no tuvimos fuepor mucho tiempo yque nos hayamos".Alexis cerró diciendo lo importante que ha sidopara él."Ella fue y será elen mi vida y eso, me puedo morir mañana y decir: sí viví unbonito".