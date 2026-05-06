Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comparten video tras separación

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

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comparten video en el que aparecen juntos, a sólo seis días de que el actor anunciara su separación pues, como bien dijo en la exclusiva que concedió a una revista, ya no serán visto como pareja pero sí como socios.Aún cuandoy eran cuestionados acerca de ¿qué pasaría si su relación terminara?, ambos ofrecían respuestas muy racionales, a través de las que afirmaban que no deseaban atar al otro y que, gran parte del amor, era respetar la decisión del otro, si ese decidía irse.Y, por lo quedijo, en laque concedió a "Hola", para dar a conocer la ruptura, fue Cinthia quien habría decidido que, lo mejor, era separarse.Otro de los pormenores de los que habló fue que, a pesar de que separarían sus caminos, desde una perspectiva amorosa, aún había una razón que los unía; los negocios que comparten pues, cabe destacar que, encomo "Las mujeres son de Venus y los hombres, ni madres", en donde ella funge como directora y actriz y su esposo es su coprotagonista.Por ello,que ayer,, compartieran un video donde aparecen juntos.La primera en subirlo fue la, posteriormente, el actor lo reposteó en su cuenta deEn el clip, grabado porcon su celular, capta desde el espejo que su expareja se encuentra justo detrás de él, en lo que parece ser unen el que están; posteriormente, el actor hace zoom a Cinthia, quien al percatarse de que está siendo grabada,y este responde agitando su mano.Sin tener ningún sustento para aseverar que aparecerán de nuevo en una telenovela juntos, Aparicio compartió, en otra historia, en donde ya aparece con el cabello arreglado que estabapara personificar a "".La relación entre los actores comenzó en, cuando se conocieron en el set de la telenovela de Televisa, "Si nos dejan", pero fue en una reunión en casa de Alexis donde surgió la conexión entre ellos; en noviembre del 2023, se casaron, en una, oficiada en la, el festejo se llevó a cabo en el Casino Español.