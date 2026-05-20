Alito Moreno acusa a Morena de ser pandilla de delincuentes

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El dirigente del PRI,

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a la presidenta de México,, de emprender unaen contra de la oposición para distraer a la opinión pública de las acusaciones de Estados Unidos contra personajes "impresentables" de Morena.A través de unpublicado en redes sociales, el líder priísta calificó alcomo uny una "pandilla de delincuentes que hoy tienen el poder".En respuesta a las menciones que la mandataria federal ha hecho de su persona en la, comentó que"ni a usted ni a su gobierno; ni a las amenazas deque están impulsando ustedes desde el poder".Moreno Cárdenas aseguró que a pesar de lasen su contra "".Señaló que mientras el régimen intentacon discursos y propaganda política "barata", cada vez son más los señalamientos, con investigaciones y denuncias, que hay sobre personajes impresentables, como losy suAdvirtió que eso también lo seguirá, "y de frente", en México y en todos los"Usted puede acusarme de lo que quiera. Jamás me podrá acusar dedel crimen organizado. Con esoscon los que ustedes hicieron uny que están destruyendo este país."Ni con amenazas ni con discursos podrán lavar la sangre y laque representan su partido y su gobierno. Tienen a"No tengan ni la menor duda: somoslos que vamos a seguir, por la libertad, y por teneren nuestro país", concluyó el priista.