Amaia Montero devastada por críticas tras concierto en Bilbao

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Después de varios meses de expectativa, preparación y emoción tras anunciar su esperado

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volvió a pisar un escenario junto a la banda después de casi 20 años de haber iniciado su carrera como solista. El regreso ocurrió este sábado durante el arranque de la gira "Tantas cosas que contar tour 2026", en el Bizkaia Arena de Bilbao, sin embargo, la esperada gira podría estar en riesgo.La cantante apareció en escena con unfucsia y protagonizó unade nostalgia al interpretar algunos de los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos "Rosas", "20 de enero" y "La playa".Frente a miles de asistentes, Amaia también se sinceró sobre elque atravesó en los últimos años, confesó que llegó a sentirse en "el" y que incluso pensó que jamás volvería a cantar ante el público.Sin embargo, el esperado regreso no estuvo exento de. En redes sociales comenzaron a circular numerosas críticas relacionadas con su desempeño vocal durante el concierto, señalando que en varios momentos predominaban los coros de la banda y lapor encima de la de la intérprete.La propia Amaia reconoció sobre el escenario que una de las canciones no salió como esperaba, y admitió cony honestidad: "lo hago fatal,".De acuerdo con información revelada por el periodistaen el programa "El tiempo justo", lahabría afectado profundamente a la cantante. Personas cercanas a la artista aseguran que Amaia no esperaba recibir comentarios tan severos tras una noche tan significativa para ella y que actualmente estaría "" por la situación.Incluso, según el reporte, habría comenzado asi podrá continuar con el resto de la gira si else mantiene.El entorno de la intérprete considera que muchos de los mensajes difundidos en plataformas digitales han sido especialmente crueles y destructivos, y aseguran que la cantante está al tanto de prácticamente todo lo que se comenta sobre ella, algo que habría reabiertode etapas anteriores particularmente complicadas en su vida.En los últimos años,ha hablado públicamente de losque ha enfrentado, especialmente relacionados con cuadros dey un fuerte desgaste emocional derivado de la presión mediática y profesional.Su estado preocupó especialmente en, cuando compartió una fotografía en redes sociales que generó alarma entre sus seguidores por su aspecto físico y el mensaje que la acompañaba. Poco después, trascendió que había recibidoLa cantante ha reconocido que atravesó momentos de profundaen los que perdió la motivación y la confianza en sí misma. Por ello, su regreso a los escenarios representaba no solo una reunión musical con, sino también uny emocional tras años marcados por la lucha interna y el proceso de recuperación.