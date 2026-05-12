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Ana Faris protagoniza baile con La Monja en gira promocional en México

Ana Faris y el personaje de La Monja protagonizaron un momento viral en la Ciudad de México durante la promoción de Scary Movie 6.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 05:42 p.m.
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Ana Faris protagoniza baile con La Monja en gira promocional en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- En la víspera del estreno de "Scary Movie 6", el elenco de la saga cómica que parodia famosas películas de terror, se encuentra de visita en la Ciudad de México como parte de la gira promocional.

Ana Faris y La Monja protagonizan momento viral en evento fan

En ese sentido, Ana Faris, Marlon Wayans y Shawn Wayans fueron vistos este lunes en un fan event organizado por Paramount, donde las referencias a los personajes de horror no pudieron faltar, incluso, hubo un toque muy mexicano que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La protagonista del filme, Ana Faris capturó la atención en el evento al bailar con la "La Monja" de la feria, como popularmente se conoce en México al ente demoníaco (Valak) que aparece en la película "El Conjuro".

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Reacciones y viralización en redes sociales

El épico momento ocurrió en medio de la fiesta donde apareció "La Monja", con el tema que hizo viral al personaje por bailar en un juego de feria, luego de hacer su épica entrada, sacó a bailar a Anna Faris.

Rápidamente, la escena se convirtió en un duelo de baile que acaparó los reflectores por la graciosa reacción de Faris, llena de gestos y poses que evocaron a 'Cindy', su personaje en Scary Movie.

El épico momento se volvió tendencia en redes sociales, donde los fans de la saga comentaron que una vez más México superó a la IA: "La manera en la que ni siquiera ScaryMovie puede superar el surrealismo mexicano"; "Ni a los hermanos Wayans se les hubiera ocurrido una mejor escena para ScaryMovie"; "Ella tiene una personalidad muy divertida dentro y fuera de la pantalla"; "La monja de la feria para ScaryMovie, El Séptimo Sello"; "El mejor crossover" y "Ana Faris anda súper contenta en México".

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