Anahí comparte accidente durante su rutina de ejercicio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Un buen susto vivió la cantante y actriz

mientras realizaba su

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, luego deque ella misma compartió con sus seguidores.El incidente ocurrió cuando laen una estructura de entrenamiento, con el torso suspendido y el resto del cuerpo apoyado en las barras del equipo. En ese momentoy cayó, recibiendo el impacto en la espalda y el cuello.Tras el golpe,de inmediato y seafectada, como se observa en el video que publicó en su cuenta de Instagram.Fue valorada por un médicoMás tarde,acudió aparade gravedad. Afortunadamente, todo quedó solo en la alarma. "Todo bien, pero qué susto amiguitos", escribió junto a una imagen de una radiografía de lo que parece ser su cuello.La actriz tambiénsobre lo rápido que pueden ocurrir este tipo de episodios y se mostró agradecida de que no pasara a mayores. Con humor, incluso comentó que reducirá los ejercicios más arriesgados: "Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas".Vida fitness y rutina en familiasuele compartir susjunto a su esposo, el político, con quien llevade matrimonio. Este hábito lo adoptaron durante la pandemia.La actriz ha destacado en distintas ocasiones su, enfocado tanto en lo físico como en el. Durante la, mantuvo supara conservar la energía en el escenario.En el pasado, la cantante también llegó a hablar sobre losque enfrentó en su, etapa en la que incluso llegó a ser hospitalizada debido a complicaciones de salud. Esa experiencia marcó un cambio en su vida que la llevó a